Min. zdrowia o nowej strategii walki z COVID-19. Czekają nas ważne zmiany

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zmiany organizacyjne w ramach nowej strategii walki z koronawirusem: sieć punktów drive thru ma być rozbudowana, a godziny pracy punktów wydłużone; praca sanepidu będzie usprawniona poprzez uruchomienie nowego systemu zgłoszeń.

Podczas konferencji prasowej Niedzielski przedstawił założenia nowej strategii walki z koronawirusem. Jak podkreślał, strategia wskazuje kierunki działania - jakie cele mają być osiągnięte i jakie działania mają służyć osiągnięciu tych celów.

Wyjaśnił, że strategia składa się z czterech obszarów. Pierwszy z nich dotyczy zmian organizacyjnych tak, by zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów infrastrukturalnych i ludzkich. „W pierwszym etapie walki z pandemią powołując chociażby sieć szpitali jednoimiennych wiedzieliśmy, że procent ich wykorzystywania w pierwszych dniach czy miesiącach był bardzo niski. W tej chwili możemy powiedzieć, że wiedząc więcej, mając świadomość, z jaką skalą ryzyka mamy do czynienia, te nasze decyzje mogą być bardziej dopasowane do poziomu zagrożenia” - powiedział szef MZ.

Poinformował, że w ramach sieci szpitali zostaną powołane trzy poziomy szpitalnictwa odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu leczenia chorych na koronawirusa: „Ten najbardziej podstawowy poziom to będą w szpitale powiatowe, gdzie będą utworzone specjalny izolatki, zdefiniowany będzie do tego specjalny produkt finansowany przez NFZ. Ich zadaniem nie będzie leczenie pacjenta, ale przyjęcie, szybkie przetestowanie i skierowanie, tam, gdzie pacjent będzie leczony. Pozostałe dwa poziomy będą zajmowały się specjalistycznym leczeniem” - przekazał Niedzielski.

Zapowiedział też zwiększenie dostępności do punktów drive thru - rozbudowę sieci i wydłużenie ich pracy. Wskazał, że 91 proc. z tych mobilnych punktów jest czynne tylko 2 godziny. W ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma powstać system elektronicznego zgłaszania informacji o potencjalnym ryzyku poprzez infolinię, a następnie system monitorujący statusy tych zgłoszeń. „Infolinia myślę, że w ciągu miesiąca będzie przygotowana, by zbierać zgłoszenia po to, by odciążyć lokalnych inspektorów od odbierania telefonów i żeby mogli się zająć prowadzeniem dochodzeń epidemiologicznych” - tłumaczył.

PAP/kp