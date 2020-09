Łukaszenka: Rozmieściliśmy połowę armii, kontrolujemy granicę z Polską i Litwą

Rozmieściliśmy praktycznie połowę armii, faktycznie kontrolujemy granice z Litwą i Polską i okrążyliśmy Grodno - poinformował w czwartek białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka na spotkaniu z rosyjskim premierem Michaiłem Miszustinem.

„Widzicie, co się dzieje u nas. My widzimy, co się dzieje wokół Rosji. Byliśmy zmuszeni odpowiadać, widząc nieprzyjacielskie kroki ze strony bloku NATO u naszych granic” - oznajmił białoruski prezydent.

Jak dodał, „są na to wszelkie dowody, nie ważne, jak by się nie tłumaczyli”. Wśród nich wymienił: „przerzut amerykańskich i innych jednostek z głębi natowskiego terytorium do granic Białorusi, w szczególności samolotów F-16”. Według niego przerzucono „16 albo 18 samolotów”.

„Rozmieściliśmy praktycznie połowę naszej białoruskiej armii. Faktycznie kontrolujemy zachodnie granice z Litwą i Polską. I, jak często mówię, faktycznie okrążyliśmy Grodno, żeby przeciwstawiać się tym zagrożeniom” - powiedział Łukaszenka.

Prezydent podkreślił, że „spokojnego życia nie będzie, ale Białoruś jest w pełni zdeterminowana, by obronić swoją suwerenność i niepodległość” - napisała białoruska państwowa agencja BiełTA

PAP/kp