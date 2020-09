EKG: w miastach pomogą nam Arabowie i Azjaci

Miasta stają się centrami przemian i ich rozwój musi być zrównoważony.

Przyszłości miast i polityce miejskiej poświęcony był drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Podczas panelu „Miasto i świat” dotyczącym zrównoważonego rozwoju osiedli miejskich Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i rozwoju regionalnego rozmawiała także o przygotowaniach do 11. edycji Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się w Katowicach w 2022 roku.

Polska jest aktywnym partnerem w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. W ubiegłym roku podczas pierwszego Krajowego Forum Miejskiego zaprezentowano raport „Zrównoważony rozwój miast w Polsce: krajowa polityka miejska w kontekście Celu 11 Agendy 2030 i Nowej Agendy Miejskiej”. Raport szczegółowo prezentuje działania Polski w zakresie realizacji polityki miejskiej oraz Celu 11 Agendy 2030, a także Nowej Agendy Miejskiej. Efektem forum było również podpisanie deklaracji o współpracy na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej ONZ. Na bazie tej deklaracji jest planowana kontynuacja współpracy przy aktualizacji krajowej polityki miejskiej. Jednym z tematów Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (WUF) będzie sprawiedliwa i zrównoważona transformacja obszarów miejskich. Polska i Katowice mogą pochwalić się dobrymi doświadczeniami w tym zakresie.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, administracji rządowej, polskiego środowiska naukowego, samorządów i ich organizacji, sieci współpracy z sektorem biznesu, którym są bliskie zagadnienia rozwoju miast, dyskutowała nad propozycjami tematów poruszanych podczas WUF.

Planujemy organizację wielu debat i wydarzeń poprzedzających spotkanie, które pozwolą nam przygotować ciekawy i wyczerpujący program Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. Jednym z takich wydarzeń, które będziemy organizować cyklicznie i którego pierwsza edycja już za nami, jest Krajowe Forum Miejskie. Intensyfikujemy również współpracę z poprzednimi organizatorami WUF. Nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami Malezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli organizatorami dwóch poprzednich sesji WUF. Liczymy również na wsparcie pozostałych organizatorów zrzeszonych w sieci WUF Alumni – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Światowe Forum Miejskie to jedna z największych konferencji współorganizowanych przez agendy ONZ pod względem liczby uczestników. W dotychczasowych edycjach brało udział około 20 tysięcy osób.

W panelu „Miasto i świat” uczestniczyli: Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), Jerzy Kwieciński, prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Marcin Krupa, prezydent Katowic, Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, Wallis Goelen Vandebrock, Senior Expert for Inclusive Growth, Urban and Territorial Development, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Oliver Weigel, szef działu rozwoju miejskiego niemieckiego Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty oraz Kamil Wyszkowski, prezes UN Global Compact Network Poland.

MFiPR/RO

CZYTAJ TEŻ: **Premier: Dziś szczególnie ważne jest uruchomienie wielkich programów inwestycji publicznych