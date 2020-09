Trzaskowski zwołał sesję rady miasta. On sam nie był obecny

W czwartkowe popołudnie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Warszawy, zwołana na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Jedynym punktem proponowanego porządku obrad jest informacja prezydenta w sprawie awarii przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka”. Sam Rafał Trzaskowski na tej sesji się nie pojawił. Jego absencję starał się tłumaczyć wiceprezydent stolicy Robert Soszyński

Sesja odbywa się w trybie zdalnym. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady m.st. Warszawy oraz na YouTube.

Miałem wątpliwości, czy będzie pan prezydent Trzaskowski, czy stanie przed Radą, złoży wyjaśnienia w tej ważnej sprawie. Odpowiedź jest negatywna. Prosiłbym bardzo o uzyskanie wyjaśnienia czy to panią przewodniczącą, czy pana prezydenta, dlaczego pana prezydenta Trzaskowskiego nie ma dzisiaj z nami. Pan prezydent Trzaskowski podpisał wniosek o sesję nadzwyczajną. Mam nadzieje, że nie jest to koniec aktywności pana prezydenta w tej sprawie — powiedział Dariusz Figura, warszawski radny PiS.

Pan prezydent Rafał Trzaskowski właśnie dlatego powołał wiceprezydentów i inne osoby funkcyjne, żeby stosownie do tematu zagadnienia czy jego decyzji, komu dane sprawy powierzył, te osoby go reprezentowały. (…) Dziś ja reprezentuję pana prezydenta Trzaskowskiego — zaznaczył Radosław Soszyński, wiceprezydent Warszawy. W jego imieniu zwracam się do Państwa. Chcę zacząć od czegoś, do czego prezydent mnie upoważnił, a nawet zobowiązał. Jakkolwiek sam wypowiedział wielokrotnie słowo „przepraszam”, to sesja naszej Rady jest najlepszym momentem, żeby ja we własnym imieniu i pana prezydenta najgłębiej przeprosił warszawiaków za to wydarzenie, które jest wyjątkowo nieprzyjemne z punktu widzenia naszego miasta, jak i wszystkich innych miast w dolnym biegu Wisły, którzy mogli ucierpieć z powodu tego wydarzenia — mówił.