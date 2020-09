Co robić w przypadku zarażenia? MZ wyjaśnia

Tak jak w każdej infekcji, także w przypadku podejrzenia koronawirusa, pacjenci w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z lekarzem w podstawowej opiece zdrowotnej, na początku w ramach teleporady – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia, który był gościem RMF FM, wskazał, że w poprzednich latach i w okresach jesienno-zimowych w sytuacji infekcji górnych dróg oddechowych czy grypy pacjenci kontaktowali się z lekarzem rodzinnym. Tak samo ma być także teraz w dobie koronawirusa.

„Zaczynamy od teleporady, czyli od zadzwonienia, umówienia się na rozmowę, tak żeby lekarz bez konieczności kontaktu, czyli redukując ryzyko transmisji, powiedział nam, czy mamy zostać w domu, czy jeżeli jest to coś, co można od razu zidentyfikować, zacząć leczenie. Generalnie zaczynamy od teleporady” – powiedział.

„Tak jak w każdej infekcji, w każdym zachorowaniu wirusowym, trzeba czekać i obserwować się, będąc w domu (…). Czekamy więc, obserwujemy od 3 do 5 dni. Jeżeli objawy się utrzymują, to trzeba zrobić ponowną wizytę i wtedy konieczne jest badanie bezpośrednie, fizykalne” – dodał.

Szef MZ wyjaśnił, że po wizycie i badaniu fizykalnym byłoby ewentualnie wystawiane skierowanie na test na koronawirusa.

Resort zaprezentował w czwartek strategię walki z pandemią COVID-19 na jesień. Włączenie podstawowej opieki zdrowotnej do zlecania testów pacjentom z infekcją dróg oddechowych, jest jednym z jej elementów.

Część lekarzy rodzinnych krytycznie ocenia to rozwiązanie. Porozumienie Zielonogórskie apelowało w ostatnich dniach do ministra zdrowia „o rozwagę i wspólne wypracowanie rozwiązań przy podejmowaniu decyzji związanych z opieką nad zakażonymi koronawirusem”. Federacja uważa, że jeśli resort zdrowia przerzuci ciężar opieki na podstawową opiekę zdrowotną, dojdzie do załamania systemu, bo przychodnie POZ staną się wylęgarnią COVID-19.

PAP/ as/