Berlusconi zakażony koronawirusem. B. premier Włoch trafił do szpitala

B. trzykrotny premier Włoch 83-letni Silvio Berlusconi, który miał dwa dodatnie wyniki na koronawirusa, został przyjęty do szpitala w Mediolanie na dalsze badania - poinformowała w piątek jego partia Forza Italia. Agencja Ansa podała, że u Berlusconiego zdiagnozowano wczesny etap obustronnego zapalenia płuc.

Lider Forza Italia przebywał w izolacji w swoim domu w Arcore, na północ od Mediolanu, pod tym, jak przeprowadzone testy na obecność koronawirusa dały dodatnie wyniki.

Jak przekazała Forza Italia, były premier został zabrany do szpitala San Raffaele w Mediolanie „w ramach środka ostrożności”. Nie ma powodów do zaniepokojenia co do jego stanu zdrowia - dodano.