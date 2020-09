Olbrzymi potencjał w grach. Przychody przekroczyły 2 mld zł

Przychody ze sprzedaży polskich gier przekroczyły 2,1 mld zł w 2019 r., wynika z raportu „The Game Industry of Poland” przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Game Industry Conference oraz Indie Games Polska

W Polsce gry produkuje obecnie ponad 440 firm, które zatrudniają 9,7 tys. osób. Co roku do graczy trafia ok. 480 nowych polskich produkcji, a 96% sprzedaży to eksport, podano w komunikacie.

W połowie lat dziewięćdziesiątych polska branża gier komputerowych, którą pamiętam mieściła się w jednym samolocie do Londynu, którym leciała na targi i bynajmniej nie zajmowała go całego. Dwie i pół dekady później raport ‘The Game Industry of Poland’ wskazuje, że jest to istotna gałąź polskiej gospodarki, której skalę mierzymy setkami firm, tysiącami pracowników, miliardami złotych przychodów i dziesiątkami procent wzrostu rocznie. Co wydaje mi się najbardziej ekscytujące, to fakt, że wciąż jesteśmy na etapie szybkiego rozwoju, bez objawów spowolnienia czy konsolidacji. Granice tego wzrostu wydają mi się odległe - powiedział inwestor w branży gier komputerowych, przewodniczący rady nadzorczej PlayWay i wykładowca biznesu gier komputerowych Aleksy Uchański, cytowany w komunikacie.

Szacuje się, że w naszym kraju jest 16 mln graczy. Jednak polskie gry wzbudzają zainteresowanie nie tylko nad Wisłą. Eksport składa się aż na 96% przychodów branży gamedev. Wynika to z dużej globalizacji tego sektora. Wartość światowego rynku gier wzrośnie w 2020 r. o 9% w ujęciu rocznym i osiągnie 159,3 mld USD. Na tę kwotę składa się 77,2 mld USD przychodów z gier mobilnych, 45,2 mld USD z tych na konsole i 36,9 mld USD z gier na PC. W 2023 roku wartość rynku może wynieść nawet 200 mld dol. Połowa wydatków na gry w 2020 roku pochodzi z Chin i Stanów Zjednoczonych. Trzecim największym rynkiem gamingowym jest Unia Europejska. Twórcy raportu oceniają, że Polska jest siódmym największym rynkiem gier PC.

Potencjał gamedevu, widoczny chociażby w podanych liczbach, dostrzegają polskie uczelnie wyższe. Zainteresowani karierą w branży mają do wyboru 34 kierunki studiów na uczelniach państwowych i 26 na prywatnych. Prawie połowa z nich skierowana jest do programistów. Jednak nie tylko informatycy mogą wiązać swoją przyszłość z gamingiem. To praca również dla artystów, designerów, producentów, twórców fabuły czy udźwiękowienia - powiedział ekspert z departamentu wsparcia przedsiębiorczości PARP Sławomir Biedermann.

W Polsce działają obecnie 440 studia produkujące gry. W porównaniu do 2017 r., upadło 120 z nich, ale na to miejsce powstało 160 nowych. W branży gier pracuje obecnie ponad 9,7 tys. osób. Większość zespołów jest niewielkich, 40% firm zatrudnia od 6 do 16 osób. W niewielu mniej (39%) pracuje 5 i mniej osób. Co dziesiąte przedsiębiorstwo ma zespoły liczące 40 i więcej pracowników. Tylko 10 producentów zatrudnia ponad 200 osób.

„To trend, który obserwujemy również w branżach z dłuższymi tradycjami w tym obszarze. Ten sektor charakteryzuje się dużą zmiennością. Bywa, że producenci gier, którzy nie są w stanie ukończyć projektu lub nie osiągnęli celów sprzedażowych, rozwiązują się. Od 2017 r. liczba studiów rośnie wolniej, zauważamy też procesy konsolidacyjne, ale jednocześnie widać stały przyrost liczby pracowników w sektorze” - dodał organizator Game Industry Conference, współzałożyciel fundacji Indie Games Poland Jakub Marszałkowski.

Gamedev jest obecny na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), gdzie notowane są 44 spółki. W lipcu 2020 r. ich kapitalizacja wyniosła 11,7 mld zł. Najwyżej wycenianą spółką jest CD Projekt (8,66 mld USD). Na drugim miejscu znalazł się Ten Square Games (887 mln USD), pozycję na podium zajął też PlayWay (736 mln USD). W materiale zwrócono uwagę, że więcej firm z branży gamingowej można znaleźć tylko na tokijskiej giełdzie. Należy jednak pamiętać, że 90% podmiotów z branży gamedev funkcjonuje poza GPW. Zalicza się do nich na przykład Huuuge Games i Techland, czyli druga i trzecia największa firma w branży. Nienotowane firmy generują aż 45% przychodów całego sektora i aż 71% miejsc pracy, podano także.

Z roku na rok polskie gry stają się nie tylko popularniejsze, ale również bardziej rozbudowane, zarówno w warstwie wizualnej jak też merytorycznej. W 2019 r. najwięcej z nich ukazało się na Nintendo Switch (133, w porównaniu do 69 w 2018 roku) i na PC (99, czyli o jedną mniej niż w 2018). Na fanów VR czekały 33 gry. Polscy producenci wydali 25 gier na Xbox One i 23 na PlayStation 4, oraz po około stu na każdej z dwóch platform mobilnych - czytamy także.

Nadal zdecydowana większość Polaków wybiera gry na komputery PC. Zauważyć można, że im mniejsze studio, tym bardziej prawdopodobne, że w pierwszej kolejności firma wyprodukuje grę na PC. Dopiero potem developerzy zaprezentują klientom wersję na konsole. Polską specjalnością są także symulatory czy gry wykorzystujące fotogrametrię, czyli technikę zajmującą się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na podstawie zdjęć. Coraz więcej producentów, zachęconych sukcesem „Wiedźmina”, decyduje się na gry z segmentu AAA, czyli te o najwyższych budżetach przeznaczonych na produkcję i promocję, wskazano dalej.

Warto również przyjrzeć się strukturze własnościowej w polskim sektorze gier. Prawie wszystkie firmy mają polskich właścicieli. Wiele z nich podkreśla, że to właśnie dzięki tej niezależności osiągnęli sukces. Do tej pory tacy giganci jak EA czy Ubisoft nie zdecydowali się na stworzenie w Polsce filii firmy, chociaż są obecni u naszych sąsiadów. Szukając finansowania, producenci również częściej znajdują je wśród rodzimych inwestorów. Obserwujemy też nowy trend. Co roku przynajmniej jedna firma decyduje się na przeniesienie biznesu do Polski, często z całym zespołem i zapleczem technicznym - podsumował Biedermann z PARP.

Czytaj też: Kto najwięcej dostarcza do budżetu? Na czele banki

ISBnews/KG