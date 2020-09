Drakońskie kary za brak opłaty parkingowej w Warszawie

Od poniedziałku zostanie powiększona strefa płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Do tego opłata za brak biletu parkingowego zostaje poniesiona z 50 do 250 zł.

Stołeczna SPPN zostanie poszerzona na Woli i Pradze Północ.

Na Woli sięgać będzie - na zachodzie do al. Prymasa Tysiąclecia, a na północy do linii kolejowej Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia. Na Pradze Północ natomiast obejmie okolice zoo i Parku Praskiego, Nową Pragę i północne okolice dworca Wschodniego.

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski uważa, że powiększenie strefy płatnego parkowania skłoni kierowców do krótszego postoju. „Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z otwarciem kolejnych stacji metra na Woli, co diametralnie zmieniło sytuację parkingową w tej części miasta. Doświadczenia z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat skłania kierowców do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwia znalezienie wolnego miejsca” – powiedział.

Pod koniec lipca Rada Miasta st. Warszawy podniosła karę za nieuiszczenie opłaty za parkowanie auta w strefie płatnego parkowania z 50 do 250 zł. Jak uzasadniono uchwałę, ta kwota była niezmieniana od 17 lat i „miała zdecydowanie inną wartość”. „Od tego czasu znacznie wzrosły podstawowe wskaźniki ekonomiczne (inflacja, przeciętne wynagrodzenie itp.) Dla porównania można wskazać, że wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu w komunikacji publicznej w Warszawie wynosi obecnie 266 zł i 186,20 zł w razie jej uiszczenie w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu wzywającego do jej uiszczenia. Wysokość opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu samochodowego w SPPN jest więc zaniżona” - wytłumaczono.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie (SPPN) funkcjonuje od połowy 1999 roku. Obowiązuje od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8-18.

Pierwsza godzina parkowania kosztuje 3 zł, druga – 3,60 zł, trzecia godzina – 4,20 zł, czwarta i kolejne po 3 zł. Za zostawienie auta na cały dzień trzeba zapłacić 31,8 zł. Opłata minimalna za postój wynosi 0,50 zł, co jest równoważne 10 minutom parkowania. Nie ma możliwości opłacenia krótszego czasu postoju.

Mieszkańcy SPPN mający tytuł do lokalu lub są zameldowani w strefie płacą obecnie abonament w kwocie 30 zł rocznie. Obowiązuje on przy ośmiu parkomatach w okolicy miejsca zamieszkania.

Kwota ta pokrywa jedynie koszt wydania i zarządzania abonamentami. Aby uzyskać abonament przede wszystkim, trzeba być zameldowanym na pobyt czasowy lub stały na terenie strefy. Ponadto należy być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony. Abonamenty mieszkańca można wyrobić we wszystkich Punktach Obsługi Pasażera ZTM.

PAP/kp