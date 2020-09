HIT VIDEO! Grupa V4 ma się świetnie! Mimo przeciwności

Grupa Wyszehradzka jest silna jak nigdy. Wielokrotnie pokazaliśmy naszą skuteczność - czy to w obliczu walki o wspólne interesy na forum Unii Europejskiej, czy też walcząc z koronawirusem i kryzysem - czytamy w najnowszym wpisie na profilu premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku. - Dziękuję Andrej Babiš, Orbán Viktor i Igorowi Matovičowi za ich wsparcie i doskonałą współpracę. Razem możemy więcej

Solidarność Europy Środkowej staje się coraz większa, co spotyka się z coraz ostrzejszym sprzeciwem.

Film o V4 opublikował właśnie premier na swoim Facebooku.

Chciałbym zwrócić uwagę, że suwerenne państwa zareagowały bardzo szybko, zwłaszcza te suwerenne państwa w Europie Środkowej. I właśnie dlatego poradziliśmy sobie z pandemią koronawirusa znacznie lepiej niż inne kraje - powiedział premier Mateusz Morawiecki. - Zrobiliśmy dużo dla polskich obywateli oraz dla zbudowania jedności Europy Środkowej. Razem z Grupą Wyszehradzką, Litwą, itd. I to podwaliny naszego sukcesu. Nie ma zadziwiającej polaryzacji. Dla mnie to normalne w kontekście demokracji (…) Zrobiliśmy to wbrew wszelkim przeszkodom, wszystkim brutalnym atakom mediów zagranicznych, zagranicznych ośrodków władzy, wewnętrznych grup zainteresowania - dodaje.