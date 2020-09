Obajtek nie odpuszcza Trzaskowskiemu. Nie ujdzie mu na sucho

Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mówił o wycieku szkodliwych substancji do Wisły, za który miał odpowiadać Orlen. Na te słowa zareagowało biuro prasowe Orlenu. Wypowiedź prezydenta miasta sprostowała i przepraszała za nią rzeczniczka ratusza. Jednak prezes Obajtek nie odpuszcza i domaga się przeprosin w mediach

Orlen doczekał się sprostowania ze strony warszawskiego ratusza, ale chyba Trzaskowskiemu nie ujdzie to na sucho. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w reakcji na fake newsa i sprostowanie ratusza na Twitterze zapowiedział, że oczekuje przeprosin we wszystkich tytułach, które opublikowały nieprawdziwą informację. Podkreślił, że wypowiedź Trzaskowskiego została wielokrotnie powielona.

Z uwagi na to, że nieprawdziwe informacje dotyczące PKN ORLEN zostały wielokrotnie powielone, oczekujemy, że przeprosiny ukażą się we wszystkich tytułach, które je opublikowały. W przeciwnym wypadku podejmiemy stosowne kroki prawne - napisał.

Jak to było, czyli Trzaskowski oczernił Orlen

Miesiąc temu doszło do wycieku szkodliwych substancji z Orlenu pod Płockiem i nikt nie robił z tego wielkiego problemu, nikt też nie wpadł na to, żeby premiera, ani nawet ministra obarczać odpowiedzialnością. Propaganda rządowa z problemu próbuje zrobić apokalipsę, ale to czysta rozgrywka polityczna - oskarżał w czwartkowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent Warszawy.

Słowa te miały odwrócić uwagę od awarii oczyszczalni „Czajka”. Okazało się jednak, że były nieprawdziwe.

Reakcja Orlenu

Na słowa Trzaskowskiego tuż po ukazaniu się wywiadu zareagowało biuro prasowe PKN Orlen. W oświadczeniu udostępnionym na Twitterze przez rzeczniczkę spółki czytamy, że wypowiedzi prezydenta Warszawy „są nieprawdziwe i wprowadzają opinię publiczną w błąd”.

Przeprosiny warszawskiego ratusza

Wypowiedź Rafała Trzaskowskiego sprostowała też rzeczniczka warszawskiego ratusza, Karolina Gałecka. Przeprosiła też za słowa swojego szefa.

Doszło omyłkowo do wskazania PKN Orlen jako odpowiedzialnego za wyciek paliwa do Wisły, za co przepraszamy. Chodziło oczywiście o awarię rurociągu pod dnem rzeki, należącego do PERN S.A. - napisała.

wPolityce.pl, mw

CZYTAJ TEŻ: Obajtek po słowach Trzaskowskiego: oczekujemy przeprosin

CZYTAJ TEŻ: Jak nie urok… Za awarię zapłacą Warszawiacy. Policzyliśmy ile

CZYTAJ TEŻ: Gigantyczne zarobki w zarządzie MPWiK, który odpowiada za „Czajkę”. Kwoty porażają

CZYTAJ TEŻ: Zabiorą biednym… zainwestują w ścieki