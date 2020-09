500 Plus: Wielkie wsparcie rodzin!

Do tej pory do polskich rodzin w ramach programu „Rodzina 500 plus” trafiło już 120,9 mld zł - przekazała minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że środki z programu stanowią 6 tys. zł rocznego wsparcia dla 6,5 mln dzieci, ok. 250-300 tys. z nich to dzieci z niepełnosprawnościami.

Szefowa MRPiPS podsumowała wsparcie rządu na rzecz rodzin. Wskazała m.in. na programy społeczne takie jak „Dobry start”, „500 plus”, czy „Posiłek w szkole i w domu”.

Minister zwróciła uwagę, że koniec wakacji i początek roku szkolnego to duże wydarzenie dla całej rodziny, które wiąże się także ze znacznymi wydatkami. „Dla dzieci to czas nowych wyzwań, powrotu do nauki, ale też spotkań z nowymi lub dobrze już znanymi kolegami. Z kolei dla rodziców to spore wyzwanie finansowe. Odpowiedzią na to wyzwanie jest program +Dobry start+, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka” - powiedziała Maląg. Dodała, że wsparcie obejmuje ok. 4,5 mln uczniów.

Minister zaznaczyła, że to niejedyny program społeczny, który wspiera rodziny również w czasie roku szkolnego. „Do tej pory do polskich rodzin w ramach programu +Rodzina 500 plus+ trafiło już 120,9 mld zł. To 6 tys. zł rocznego wsparcia dla 6,5 mln dzieci. Ok. 250-300 tys. z nich to dzieci z niepełnosprawnościami” - wskazała minister.

„W tym trudnym czasie, w jakim się znajdujemy, świadczenie wychowawcze przybiera formę swoistego dochodu gwarantowanego polskim rodzinom odczuwającym ekonomiczne następstwa walki z epidemią COVID-19” - podkreśliła.

Szefowa MRPiPS dodała, że innym programem, który jest dużym wsparciem dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jest wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”. Dzięki niemu - jak wskazała - w zeszłym roku ponad pół miliona dzieci miało zagwarantowany ciepły posiłek, a rodzice mogli przygotowywać im obiady z pełnowartościowych produktów. Budżet programu to 550 mln zł.

„Nie mamy wątpliwości, że rodzina to najlepsza inwestycja. Dzisiaj, po pięciu latach naszych rządów, jesteśmy w czołówce państw unijnych, które wydają najwięcej środków z budżetu państwa na rzecz rodzin w stosunku do PKB. W Polsce jest to już 4 proc. W 2015 r. było to ponad dwa razy mniej – tylko 1,78 proc.” - powiedziała Maląg.

„Nawet pandemia koronawirusa nie naruszyła silnych fundamentów naszej polityki prorodzinnej. Realizujemy wszystkie nasze programy skierowane do rodzin, które dzisiaj, w dobie pandemii, nabierają szczególnego znaczenia” - podkreśliła minister.

