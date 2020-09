Jest druga fala! Fatalnie na Węgrzech i Ukrainie

Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech – aż 510. Zmarło też troje kolejnych chorych na Covid-19 – wynika z danych opublikowanych w sobotę na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

Od początku epidemii wykryto na Węgrzech blisko 7,9 tys. zakażeń koronawirusem i zmarło 624 chorych na Covid-19. Prawie 4 tys. osób wyzdrowiały.

Rośnie liczba aktywnych zakażeń, których jest obecnie 3316, jak również osób hospitalizowanych – opieki szpitalnej wymaga 139 chorych na Covid-19, z czego dziewięcioro oddycha przy pomocy respiratora.

W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej od wtorku na całej granicy Węgier przywrócona została kontrola, a cudzoziemcy nie mogą wjeżdżać na terytorium kraju. Od zasady tej są różne wyjątki, np. mogą wjechać cudzoziemcy z zezwoleniem na stały pobyt na Węgrzech i ich rodziny, a obywatele państw sąsiednich mają prawo wjazdu w pasie 30 km od granicy najwyżej na 24 godziny.

Obywatele krajów Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski, mający zarezerwowany nocleg na Węgrzech, mogą wjeżdżać pod warunkiem przedstawienia negatywnego testu na koronawirusa.

W piątek nieco złagodzono te przepisy i zezwolono na wjazd na Węgry w celach biznesowych. Można również wjechać, by wziąć udział w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, pod warunkiem posiadania biletu i przedstawienia negatywnego testu na koronawirusa – trzeba jednak opuścić Węgry w ciągu 72 godzin.

Na Ukrainie też tragicznie

Na Ukrainie poprzedniego dnia potwierdzono 2 836 zakażenia koronawirusem, 50 chorych na Covid-19 zmarło, a 1 036 wyzdrowiało - przekazał w sobotę ukraiński minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. To najwięcej infekcji wykrytych w ciągu doby od początku pandemii.

Dzień wcześniej informowano o 2723 infekcjach i był to również najwyższy dobowy bilans zakażeń.

W piątek przeprowadzono na Ukrainie ok. 47 tys. testów na obecność koronawirusa w organizmie, a najwięcej infekcji wykryto w obwodzie charkowskim (380) i w Kijowie (315).

W Siłach Zbrojnych Ukrainy na Covid-19 choruje 618 osób, 50 zakażeń wykryto poprzedniego dnia - informuje w sobotę Dowództwo Sił Medycznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Łącznie na Ukrainie zakażenie koronawirusem potwierdzono u 133 787 osób, zmarło od początku pandemii 2811 chorych na Covid-19, a wyzdrowiało 61 649 pacjentów. W kraju jest 69 327 aktywnych przypadków.

Do 31 października potrwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców.

PAP/ as/