Super szybki internet wkrótce trafi do szkół

Szybki, bezpieczny i bezpłatny internet OSE we wszystkich zgłoszonych szkołach będzie jeszcze w 2020 roku. Obecnie podłączonych jest już 14,7 tys. placówek.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Minister cyfryzacji Marek Zagórski i Kamil Sitarski - dyrektor NASK (NASK jest operatorem OSE) podsumowali dotychczasowe postępy we wdrażaniu programu.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to kluczowy projekt z punktu widzenia modernizacji polskiej szkoły –mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Kiedy startowaliśmy, czyli we wrześniu 2017 r., tylko 10% polskich szkół miało dostęp do szybkiego internetu. Do końca tego roku - zgodnie z planem - wszystkie szkoły z umowami będą miały dostęp do sieci – dodaje szef MC.

Do tej pory 18,5 tysiąca szkół podpisało umowy z OSE. 14,7 tysiąca placówek jest już do OSE podłączone.

Jak wyjaśnia Dyrektor NASK dr inż. Kamil Sitarski, w okresie pandemii zaistniało wiele przeszkód w przyłączaniu szkół do OSE. - Część z tych przeszkód wiązała się z utrudnieniami w pracy szkół czy samorządów, a część z funkcjonowaniem operatorów telekomunikacyjnych. W okresie do marca do czerwca 2020 aż o 60% spadły możliwości podłączeń szkół. Ale w niedługim czasie udało nam się powrócić do pierwotnego harmonogramu i już od sierpnia realizujemy podłączenia zgodnie z planem – powiedział Dyrektor NASK.

Zapraszamy wszystkie szkoły, które do tej pory tego nie zrobiły, aby dołączyły do programu. Nadal można to zrobić – apelują szefowie MC i NASK.

OSE to nie tylko szybki, bezpłatny i bezpieczny internet w szkołach. To także sprzęt komputerowy, z którego mogą korzystać uczniowie i nauczyciele.

Tylko w ramach naszej wspólnej inicjatywy- #OSEWyzwanie - 764 szkoły z całej Polski otrzymały mobilne pracownie komputerowe, czyli po 16 laptopów – powiedział szef NASK. - Gdy ze względu na pandemię szkoły podjęły nauczanie zdalne, laptopy mogły być używane również w domach przez tych uczniów, którym brakowało sprzętu do nauki. - Niebawem do szkół trafi z OSE kolejne 40 tysięcy szkolnych zestawów multimedialnych, czyli tablety z dostępem do internetu – dodaje minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Łącznie z OSE oraz z programów #ZdalnaSzkoła i #ZdalnaSzkoła+ do szkoł trafił lub wkrótce trafi sprzęt o wartości około 400 mln zł

Sprzęt i szybki internet to nie wszystko. Dla wszystkich nauczycieli i uczniów dostępne są online materiały edukacyjne, które przydają się podczas zdalnej edukacji. - Już w marcu przygotowaliśmy portal GOV.pl/zdalnelekcje. Do czerwca skorzystało z niego 2,6 mln osób, które wygenerowały 67 mln odsłon – powiedział minister Marek Zagórski. - Opublikowaliśmy tam 3580 propozycji lekcji i 18660 materiałów edukacyjnych. W razie potrzeby - materiały na wrzesień są już gotowe – dodaje szef MC.

Nauczycieli i uczniów zachęcamy także do korzystania z zasobów portalu OSE IT Szkoła. To nowa odsłona znanego i lubianego przez użytkowników portalu IT Szkoła.

NASK/ as/