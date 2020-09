PARP ułatwia dostęp do szkoleń

Łatwiejsza rejestracja, bardziej czytelny interfejs użytkownika, uproszczona nawigacja oraz nowoczesna wyszukiwarka. To najważniejsze zmiany w nowej wersji Bazy Usług Rozwojowych administrowanej przez PARP

Znajduje się tu prawie pół miliona ofert szkoleniowo-doradczych proponowanych przez 5 tys. firm szkoleniowych. Z serwisu korzysta 350 tys. użytkowników. W Bazie, która funkcjonuje dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój można znaleźć również szkolenia z 80 proc. dofinansowaniem unijnym.

Jednym z obszarów działalności PARP jest edukacja przedsiębiorców. Projekt Agencji – Baza Usług Rozwojowych – od 5 lat wspiera polski rynek usług rozwojowych, łącząc firmy organizujące szkolenia, studia podyplomowe czy doradztwo z osobami poszukującymi ofert i chcącymi poszerzać kompetencje swoje lub pracowników swojej firmy.

Podnoszenie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności to dziś konieczność, jeśli chce się nadążać za tempem zmian we współczesnym świecie i prowadzić dobrze prosperujący biznes. Jednak wiążą się z tym spore koszty i przedsiębiorcom często trudno znaleźć na to środki w budżecie, zwłaszcza teraz, gdy wiele sektorów gospodarski zostało dotkniętych skutkami pandemii. Dzięki BUR osoby zainteresowane rozwojem mogą w jednym miejscu znaleźć bogatą ofertę usług rozwojowych przede wszystkim z unijnym dofinansowaniem, a oferujące je firmy mogą zyskać nowe zlecenia. Teraz, dzięki unowocześnieniu serwisu, będzie to jeszcze łatwiejsze – mówi Aleksandra Berg-Koza, kierownik w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Nowa formuła czyli łatwo i szybko

Unowocześnienie serwisu to odpowiedź na potrzeby użytkowników, które w ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniły. Odświeżony serwis kładzie duży nacisk na prostotę i intuicyjność użytkowania. Wprowadzona została też nowa, przejrzysta szata graficzna, która każdemu profilowi przypisuje inny kolor, dzięki czemu po BUR można się znacznie sprawniej poruszać.

Dzięki ograniczeniu ilości wymaganych danych oraz integracji Bazy z systemem GUS pozwalającej na automatyczne pobieranie danych, bez konieczności ich wpisywania, procedura rejestracji profilu (dostawcy usług oraz klienta) jest teraz jeszcze prostsza. Mechanizm nawigacji po systemie nie wykorzystuje rozwijanego menu, co poprawia dostęp użytkowników do poszukiwanych przez nich treści. Ponadto, odnalezienie potrzebnych informacji ułatwia przejrzysty system prezentacji wyników oraz efektywne narzędzia ich sortowania i filtrowania.

Dla łatwej wymiany informacji został rozbudowany również moduł komunikacji, w którym np. każdy z profili ma do dyspozycji własną skrzynkę z wiadomościami.

Staraliśmy się tak przeprowadzić proces wdrożenia nowego serwisu, by użytkownicy możliwie najmniej odczuli związane z tym niedogodności. Co ważne, zarówno dla korzystających z Bazy, jak i publikujących swoje oferty, wszystkie dane znajdujące się w dotychczasowej wersji systemu zostały automatycznie przeniesione do jego nowej wersji, dzięki czemu są nadal dostępne i nie trzeba ich na nowo uzupełniać – dodaje Aleksandra Berg-Koza.

Szkolenia szyte na miarę

W BUR znajduje się 460 tys. propozycji szkoleń z zakresu m.in. zarządzania i organizacji, rozwoju osobistego, języków obcych, informatyki i telekomunikacji, a także medycyny, finansów, prawa i administracji. Nowe funkcjonalności serwisu umożliwiają jeszcze szybsze wyszukanie oferty rozwojowej dopasowanej do konkretnych potrzeb użytkownika. Istnieje także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która rozwiązuje konkretne problemy i odpowiada na potrzeby szkoleniowe pracowników.

W latach 2016-2019 użytkownicy BUR skorzystali z ponad 200 tys. usług, a wartość dofinansowania unijnego do ich ceny wyniosła ok. 1,1 mld zł. W tym czasie znacznie także skrócono czas oczekiwania na otrzymanie dofinansowania. W wielu przypadkach mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogli liczyć na zwrot od 50 proc. do nawet 80 proc. kosztów usługi. Do tej pory w Bazie zarejestrowało się 5 tys. firm oferujących usługi rozwojowe i aż 350 tys. zainteresowanych nimi użytkowników. Do najczęściej wybieranych usług w BUR należą te związane z organizacją przedsiębiorstwa (20 tys.) oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi (18 tys.). Chętnych znalazło też ponad 12 tys. szkoleń z programowania, ponad 11 tys. ze sprzedaży, prawie 11 tys. z umiejętności osobistych oraz ponad 13 tys. kursów na prawo jazdy różnych kategorii. Dużą popularnością cieszyły się szkolenia z podatków, rachunkowości, obsługi komputera, administracji IT, a także kursy języka angielskiego, urody i marketingu – ponad 5 tys. szkoleń z każdej kategorii. W Bazie najczęściej rejestrują się firmy szkoleniowe i doradcze z województw: śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego.

www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

