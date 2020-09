10 mln euro dla polskiej spółki na stworzenie testów COVID

Innovation Nest otrzymał z EFI 15 mln euro, dołoży do tego swoje pieniądze i w sumie ma to wzrosnąć kilkukrotnie do prawie 50 mln euro. Te pieniądze trafią do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców - wyjaśnia Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej