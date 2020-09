Prezes GPW: Naszym zadaniem jest promowanie możliwości inwestycyjnych Trójmorza

Naszym wspólnym zadaniem jest wypromowanie możliwości inwestycyjnych w skali świata wynikających z potencjału naszego regionu - mówił w poniedziałek na konferencji Giełd Trójmorza, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl.

Jak podkreślił prezes GPW obecnie postrzeganie atrakcyjności gospodarek Europy Wschodniej i Południowej przez inwestorów światowych jest dużo niższe niż na początku lat 90. „Niestety, dzisiaj ten blask regionu nie jest aż tak silny, nie jest aż tak widoczny. Został w dużej części przesłonięty przez niesamowity rozwój gospodarczy w Azji Południowo-Wschodniej” – ocenił, Marek Dietl.

„Naszym wspólnym zadaniem jest wypromowanie możliwości inwestycyjnych w skali świata wynikających z potencjału naszego regionu - powiedział Dietl. Podkreślił, że obecność na konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie prezydenta Andrzeja Dudy jest „znakiem gotowości do wspierania tej promocji”. „Bardzo za to dziękujemy. Ten patronat polityczny nad naszym regionem w wymiarze międzynarodowym, dyplomacja gospodarcza, to są kluczowe elementy tej drogi do większej rozpoznawalności i większej widoczności naszego regionu na świecie, szczególnie w bogatych krajach azjatyckich” – mówił Dietl. Dodał, że zainteresowanie inwestorów z krajów już jest, ale jeszcze mało się przekłada, na pojawienie się pieniędzy z tej części świata w naszym regionie.