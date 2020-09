Chiny zaatakują USA... finansowo

Chińczycy podjęli decyzję, która w przyszłości może uniemożliwić pożyczanie pieniędzy Amerykanom. Mało tego, wypowiadający się eksperci stwierdzają, że odsprzedadzą posiadany amerykański dług, jeśli USA nadal będą wywierać presję. Chińczycy nie wypuszczają w świat takich informacji bez kontroli i bez powodu*

Chiny, drugi co do wielkości na świecie posiadacz amerykańskich długów. Systematycznie, ale zdecydowanie zmniejszają swoje zasoby amerykańskich obligacji w ostatnich latach. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku Chiny sprzedały obligacje skarbowe USA o wartości około 106 miliardów dolarów. W ujęciu rocznym chińskie obligacje amerykańskie spadły na koniec czerwca o około 3,4 proc.

Jak podaje chiński „Global Times”, Chiny mogą stopniowo ograniczać swoje zasoby amerykańskich obligacji skarbowych do około 800 miliardów dolarów z obecnego poziomu ponad 1 biliona dolarów, ponieważ - jak komentują chińscy eksperci - rosnący deficyt federalny USA zwiększa ryzyko niewypłacalności, a administracja Trumpa kontynuuje gwałtowny atak na Chiny.

Chiny będą stopniowo zmniejszać swoje zadłużenie USA do około 800 miliardów dolarów w normalnych okolicznościach. Oczywiście Chiny mogą jednak sprzedać wszystkie swoje amerykańskie obligacje w skrajnym przypadku, takim jak konflikt zbrojny - powiedział Xi Junyang, profesor Uniwersytetu w Szanghaju finansów i ekonomii, w wypowiedzi dla Global Times.

Biuro Budżetowe Kongresu USA podało w środę, że kwota zadłużenia wyemitowanego przez rząd USA wyniesie w tym roku około 98 procent amerykańskiego PKB, poziom niespotykany od zakończenia II wojny światowej - i znacznie powyżej uznanego na świecie bezpieczeństwa linia 60 proc. Prognozuje się, że deficyt federalny przekroczy wielkość gospodarki USA w 2021 r.

Zhou Maohua, analityk z Everbright Bank, powiedział, że chociaż Stany Zjednoczone nigdy nie spłacały swoich federalnych długów, jest mało prawdopodobne, że amerykańskie obligacje skarbowe zostaną porzucone w krótkim okresie, a posiadacze tych obligacji - w tym Chiny - stają w obliczu rosnącego ryzyka niewypłacalności w dłuższej perspektywie.

Brak bankructwa wcześniej nie oznacza, że USA nie będzie niewypłacalne w przyszłości. Ryzyko narasta, wraz z rosnącymi długami i pogarszającymi się perspektywami gospodarczymi w USA - powiedział w czwartek Global Times.

Z drugiej strony, wzrost amerykańskiego zadłużenia w warunkach wielkiej recesji zmusi Rezerwę Federalną USA do trzymania się bardzo luźnej polityki pieniężnej w celu pobudzenia gospodarki i zwiększenia podatków. Spowoduje to spadek rentowności dolara amerykańskiego, co sprawi, że aktywa będą mniej atrakcyjne dla posiadaczy obligacji, w tym dla Chin, powiedział Zhou.

W dłuższej perspektywie wiele krajów zdywersyfikuje swoje rezerwowe aktywa walutowe, aby zmniejszyć zależność od aktywów dolarowych, starając się zminimalizować ryzyko spowodowane wyższym zadłużeniem USA i jego przejściem na protekcjonizm - powiedział.

Xi zauważył również, że Chiny zmniejszą swoje posiadane obligacje amerykańskie, jeśli USA podejdą do sankcji finansowych dla tego kraju, takich jak wycięcie Chin kontynentalnych lub Hongkongu z systemu płatności w dolarach amerykańskich lub wezwanie do SWIFT.

za globaltimes.cn, mw

