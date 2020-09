Morawiecki: trzymamy teraz kciuki za strefę euro

W dobie kryzysu wywołanego koronawirusem, trzymamy teraz kciuki za rozwój strefy euro, tam trafia większość naszego eksportu, a ich rozwój to także polski wzrost – podkreślił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu podczas ABSL FDI forum „Crisis Boosting Investments” w Warszawie zwrócił uwagę, że w związku z koronawirusem i kryzysem gospodarczym nim wywołanym, bardziej boi się zewnętrznych czynników, które mogą wpłynąć na polską gospodarkę, niż tych które mogą pojawić się w kraju.

Co do ewentualnych ryzyk, moje obawy są zwrócone bardziej na zewnątrz m.in. jak rozwijać i jak będzie się odbudowywała strefa euro. Jesteśmy znacznie zależni od euro strefy, to do niej trafia 70 proc. polskiego eksportu. Trzymamy za nich teraz kciuki – powiedział premier.