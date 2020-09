Podpalali, żeby nagrywać filmy. Wśród nich strażak

Policjanci z Piły (woj. wielkopolskie) zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie licznych podpaleń w ostatnich latach. Straty powstałe wskutek pożarów wyniosły ponad 500 tys. zł. Jeden z zatrzymanych należał do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jak poinformował we wtorek mł. asp. Jędrzej Panglisz z KPP w Pile, sprawców udało się zatrzymać dzięki współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

„W ciągu kilku ostatnich lat na terenie powiatu pilskiego dochodziło do różnego rodzaju pożarów. Wielokrotne służby były wzywane do podpalonych piwnic, śmietników, a także lasów, co stanowiło ogromne zagrożenie dla mieszkańców Piły i okolic. Policjanci poddawali w wątpliwość, że część z nich powstała z przyczyn naturalnych” – podkreślił Panglisz.