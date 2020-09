32 tys. m3 nowej bazy paliw pod Terespolem

PERN rozbudowuje bazę paliw pod Terespolem, nowy zbiornik o pojemności 32 tys. metrów sześc będzie oddany na początku w 2021 r

PERN zakończył w swej bazie paliw w Małaszewiczach pod Terespolem proces montażu dachu na nowym zbiorniku o pojemności 32 tys. metrów sześc. Oddanie zbiornika do eksploatacji planowane jest na I kw. 2021 r. Jego budowa jest częścią Programu Megainwestycji spółki.

„W bazie paliw PERN w Małaszewiczach zakończył się właśnie skomplikowany proces montażu dachu na nowym zbiorniku o pojemności 32 tys. metrów sześc. Dach ma średnicę 43 metrów i waży 240 ton. Cały proces wraz z przygotowaniami trwał siedem dni. To kamień milowy tego projektu. Oddanie zbiornika do eksploatacji planowane jest na I kw. przyszłego roku” - podała w komunikacie spółka.

PERN podkreślił, że przeprowadzenie operacji montażu dachu na nowym zbiorniku w bazie paliw w Małaszewiczach „wymagało wielu przygotowań i zaangażowania wysokiej klasy specjalistów, a także sprzętu - komplet elementów niezbędnych do ułożenia dachu transportowany był przez 40 TIR-ów oraz 3 zestawy aut specjalistycznych”.

PERN przypomniał, że realizowany tam Program Megainwestycji „to strategiczny projekt, który odpowiada na potrzeby rynku naftowo–paliwowego i zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski”. Jak wyjaśniła spółka, „chodzi o budowę zbiorników magazynowych na ropę naftową i paliwa, a także budowę rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i rurociągu naftowego Gdańsk-Płock”. W lipcu prezes PERN Igor Wasilewski mówił PAP, że realizacja Programu Megainwestycji sprawi, iż potencjał magazynowy spółki na ropę naftową wzrośnie o 17 proc., natomiast pojemności paliwowe o 23 proc.; z kolei zdolności przesyłu paliw na trasie Boronów-Trzebinia będą większe o 21 proc. oraz prawie podwoi się wydajność ropociągu Płock-Gdańsk.

„To strategiczne inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i konieczne dla naszych klientów, do wymagań których musimy się dostosowywać” – oświadczył wówczas Wasilewski.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego rurociągami produktowymi.

