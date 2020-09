Jak wyglądają polskie drogi?

Pierwszy tydzień nowego roku szkolnego przyniósł w porównaniu z zeszłym rokiem spadek liczby wypadków. Było ich o jedną piątą mniej, a o jedną czwartą było też mniej ofiar śmiertelnych. Natomiast więcej (o 24 osoby) zatrzymano nietrzeźwych kierowców - wynika z danych Komendy Głównej Policji.

W ciągu pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego na polskich drogach doszło do 550 wypadków, w których zginęło 46 osób, a 633 zostały ranne. Najmłodsza ofiara miała 22 lata - poinformował w środę PAP komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak przekazał, policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni pracowali nad zapewnieniem bezpieczeństwa powrotu dzieci i młodzieży do szkół. „W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających” - powiedział policjant.

„W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania. Takich przypadków było niemal 1,5 tys.” - zaznaczył.

Wskazał, że wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w rejonach szkół pojawiło się więcej patroli policyjnych, które zwracają przede wszystkim uwagę na nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego, zarówno kierujących, jak i pieszych. „Przypominają kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz o obserwowaniu drogi i jej otoczenia” - podał.

„Mundurowi zwracają też uwagę, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci” - tłumaczył.

Przekazał też dane dotyczące zdarzeń drogowych, do których doszło od pierwszego do siódmego września. „Dane za pierwszy tydzień na drogach są optymistyczne” - ocenił. Poinformował, że w tych dniach na polskich drogach doszło do 550 wypadków - 703 w analogicznym okresie 2019 r. (mniej o 22 proc.), w których zginęło 46 osób - 61 w 2019 r. (mniej o blisko 25 proc.), a 633 zostały ranne - 833 w 2019 r. (mniej o 24 proc.).

Podał również, że najmłodszą ofiarą wypadku w tym okresie był 22-letni kierowca, który pierwszego września w Jamnie (Łódzkie) podczas wyprzedzania uderzył w drzewo. W tym wypadku ranna została również 17-latka, która w poważnym stanie została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala.

W trakcie pierwszego tygodnia nowego roku szkolnego policjanci ruchu drogowego zatrzymali 1957 nietrzeźwych kierowców (więcej o 1,2 proc.), w 2019 r. było ich 1933. Prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym zatrzymano 964 kierowcom - 1188 w 2019 r. (mniej o prawie 19 proc.).

„Przypominamy, że oprócz przestrzegania przepisów drogowych dodatkowo należy pamiętać o stosowaniu się do ograniczeń w związku z COVID-19. Kiedy już dojdzie do kontroli, policjant może przeprowadzić badanie trzeźwości, stanu technicznego pojazdu oraz zweryfikować respektowanie zasad związanych z przemieszczaniem się w okresie pandemii, w tym używania maseczek” - przypomniał policjant.

PAP/ as/