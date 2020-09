Orlen ograniczy emisję CO2 za ponad 25 mld zł

PKN Orlen szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2 wyniosą ponad 25 mld zł do 2030 roku.

W środę zarząd spółki zaakceptował plany PKN Orlen w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz cele redukcji emisji CO2 do 2030 roku. Spółka planuje zredukować emisję CO2 na posiadanych aktualnie aktywach rafineryjnych i petrochemicznych o 20 proc. oraz w energetyce o 33 proc. CO2/MWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Spółka szacuje, że wydatki inwestycyjne na projekty ograniczające emisję CO2, w tym m.in. nakłady na projekty z zakresu efektywności energetycznej, inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe, odnawialne źródła energii na lądzie, a także portfel inwestycji biopaliwowych, wyniosą ponad 25 mld zł do 2030 roku.

Jak podkreślił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen na konferencji prasowej w Karpaczu, Orlen „jest najlepiej przygotowaną do transformacji energetycznej firmą w Polsce”. Wskazał, że główne obszary działań w ramach dążenia do neutralności to inwestycje w zeroemisyjne źródła wytwórcze, biododatki i biopaliwa oraz modernizacja aktywów.

W ciągu 10 lat koncern zamierza zrealizować ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. Jak podał PKN Orlen, w obszarze biopaliw spółka będzie koncentrować się na HVO, co-HVO, UCOME, bioetanolu lignocelulozowym i biometanie. Inwestycje te w perspektywie 2030 r. pozwolą na zwiększenie produkcji o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie.

Daniel Obajtek zapowiedział m.in. że w celu sfinansowania nowych celów Orlen będzie emitował „zielone” obligacje, będzie też chciał sięgnąć po nowe fundusze z UE na transformację. Kondycja finansowa spółki jest dobra, jesteśmy doskonale przygotowani - zapewniał.

Jak dodał, wszystkie te założenia znajdą się z nowej strategii spółki, która ma zostać opublikowana w październiku br.

W ostatnich latach nie tylko intensywnie rozwijaliśmy nowe obszary biznesowe, ale jesteśmy też liderem konsolidacji polskiego sektora energetyczno-paliwowego. Realizacja planowanych przez PKN Orlen przejęć pozwoli nam w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą globalne trendy w energetyce i konsekwentnie budować wartość koncernu w długiej perspektywie. Chcemy być liderem w Europie Środkowej - powiedział Daniel Obajtek.

PKN Orlen przypomniał, że dzięki dotychczasowym inwestycjom w efektywność energetyczną rafinerii w Płocku, czeskim Litvinovie i litewskich Możejkach, obecnie darmowymi uprawnieniami objętych jest ponad 80 proc. emisji CO2 w tym segmencie działalności.

Koncern posiada też 1 GW nowoczesnych gazowych mocy wytwórczych oraz ponad 50 instalacji OZE o łącznej zainstalowanej mocy 450 MW. Orlen poinformował także, że przygotowuje również się do realizacji hubu wodorowego we Włocławku o mocy 600 kg/h, dzięki któremu zajmie wiodącą pozycję na polskim rynku paliw wodorowych wykorzystywanych w transporcie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

