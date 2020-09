Klienci chcą aby sklepy dbały o ich zdrowie

Punkty sprzedaży, które chcą zyskać zaufanie swoich klientów, muszą zadbać o najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Sklep dopasowany do potrzeb zakupowych odbiorcy, oferujący indywidualne podejście, oferty oraz nieszablonową komunikację – to sprawdzona strategia zarówno w branży detalicznej, jak i e-commerce. Pozwala ona budować nie tylko świadomość marki wśród konsumentów, ale także przywiązanie i poczucie bezpieczeństwa.

Z raportu „The State of Customer Service in 2020” wynika, że ponad 90 proc. pracowników obsługi klienta uważa, że konsumenci obecnie mają większe oczekiwania niż w przeszłości. Pewne jest to, że sklepy, które zadbają o zdrowie klientów i spersonalizowany przekaz zyskają. Teraz unikatowe, pełne emocji doświadczenia zakupowe będą mieć jeszcze większe znaczenie.

COVID-19 przyspieszył zmiany społeczne i technologiczne oraz zmusił firmy do przeprojektowania swoich strategii. Kluczowe znaczenie będzie miało zrozumienie pojawiających się potrzeb klientów. Około połowa z nas przyznaje, że w obecnej sytuacji oczekuje rozwiązań służących zapewnieniu dystansu społecznego – wynika z badania KPMG.

W marcu br. w sklepach stacjonarnych zostały wprowadzone przepisy mające uchronić klientów przed zakażeniem COVID-19. Nie dziwi nas już widok ustawionych przy wejściu płynów do dezynfekcji, plastikowych przesłon przy kasach czy linii wskazujących prawidłową odległość. Sklepy coraz częściej stosują również nowoczesne rozwiązania, np. do dezynfekcji wózków sklepowych czy związane z odbiorem zamówienia dokonanego online. Wszystko po to, aby zapewnić komfort zakupów.

Badania przeprowadzone przez Infosys wykazały, że aż 77 proc. konsumentów wybiera markę, która zapewnia „spersonalizowane doświadczenia”, czyli taką, która dba o odczucia estetyczne, pierwsze wrażenie oraz intuicję. Dlatego chcąc zatrzymać przy sobie nabywcę sklepy stacjonarne powinny cały czas dopasowywać się do oczekiwań konsumentów i dostosować swoją przestrzeń do nowej rzeczywistości.

Znacznie chętniej wrócą oni do sklepu, który będzie w stanie zapewnić im poczucie wyjątkowości. Warto pamiętać, że emocje w procesie zakupowym są jego nieodłącznym elementem – mówi Marcin Zieliński, Head of Sales w Terytorium Sp. z o. o., jeden z twórców streamPRO+.

-Odpowiednie zaprojektowanie doświadczeń zakupowych będzie uzależnione w dużej mierze od bezpieczeństwa i higieny sklepu – dodaje Patrycja Ficek, dyrektor operacyjny w Terytorium sp. z o. o.

