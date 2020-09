Mamo! Tato! Nie musisz kupować dziecku ubezpieczenia w szkole!

Nowy rok szkolny powoli się rozkręca. Pandemia koronawirusa spowodowała, że ani rodzicie, ani uczniowie, ani nauczyciele nie wiedzą do końca jak będzie wyglądał. Jednak mimo to, na początku roku szkolnego jedną ze spraw do załatwienia jest zakup ubezpieczenia.

Zobacz, co musisz o nim wiedzieć, by kupić dobrą polisę. Pamiętaj, że zamiast wydać pieniądze na polisę chroniącą twoje dziecko tylko podczas lekcji i przerw, warto kupić NNW, które będzie działać przez cały czas.

1- To ważne! Nie musisz kupować ubezpieczenia w szkole. To nie jest obowiązek i szkoła nie może tego od Ciebie wymagać. Możesz je nabyć na wolnym rynku, będzie działać tak samo.

2- Przed zakupem, sprawdź sumy ubezpieczenia i zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie kupuj polisy z małą sumą ubezpieczenia i z małym zakresem odpowiedzialności. Zapytaj jakie świadczenie wypłaci ubezpieczyciel, gdy Twoje Dziecko np. złamie rękę.

3- Zapytaj tej czy w polisie jest mowa o zachorowaniu Twojego Dziecka na koronawirusa.

4- Zadbaj o to, by polisa chroniła twoje dziecko także poza szkołą. Najlepiej 24/7, również na zajęciach pozalekcyjnych. Zwłaszcza na zajęciach sportowych czy tanecznych oraz wakacje i ferie.

5- Dopytaj czy twoje dziecko dostanie odszkodowanie za pobyt w szpitalu.

6- Zadbaj ot o, by polisa obejmowała zachorowanie na COVID-19, sepsę, pneumokoki czy wstrząśnienie mózgu.

Wszystkie powyższe warunki spełnia produkt LINK4 Mama, czyli ubezpieczenie LINK4 dla dzieci i rodziców. LINK4 Mama ma do wyboru cztery sumy ubezpieczenia. Wahają się one od 15 do 100 tysięcy złotych, składka za 12 miesięcy ochrony jednego dziecka to od 42 do 220 złotych. Dla rodzin posiadających Karty Dużej Rodziny ubezpieczyciel przygotował 10% zniżki. LINK4 Mama działa przez całą dobę, także na zajęciach pozalekcyjnych (w tym podczas amatorskich aktywności sportowych czy tanecznych) oraz w dni wolne od szkoły. Gdyby twoje dziecko zachorowało na koronawirusa, LINK4 wypłaci również świadczenie. Pamiętaj też, żeby przed zakupem polisy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.link4mama.pl i pod numerem 604 14 14 14. Wszystkie produkty LINK4 można kupić bez wychodzenia z domu, przez internet lub telefon, a także u współpracujących z firmą i pracujących zdalnie agentów.

Tekst przygotowany we współpracy z LINK4