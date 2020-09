Łukaszenka: integracja z Rosją nie jest obecnie możliwa

Integracja Białorusi z Rosją na podstawie obecnie obowiązującej umowy o państwie związkowym jest niemożliwa – oświadczył białoruski prezydent Alaksandr Łukaszenka w wywiadzie dla rosyjskich mediów, opublikowanym przez RT

„Dużo się teraz zmieniło. Wyrosły już dwa nowe pokolenia i nie można już realizować tej integracji – powiedział Łukaszenka.

Wyjaśnił, że w związku z tym zaczął rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o dostosowaniu tej umowy do obecnych warunków i wypracowaniu nowych dróg integracji.

Prezydent Białorusi zaznaczył też, że jest potrzebna „równoprawna” integracja gospodarcza. „Najważniejsze to równoprawna podstawa. Nie, nie łączyć wszystkiego i podzielić na pół, to byłaby głupota, udławilibyśmy się takim kęsem” - powiedział.

Według wcześniejszych informacji Łukaszenka oświadczył, że jest gotów kontynuować integrację z Rosją, ale „najpierw powinny zacząć funkcjonować wszystkie instytucje i projekty już istniejące w ramach Państwa Związkowego”.

Łukaszenka powiedział też, że władze Rosji zaaprobowały poparcie dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ze strony Białorusi – oznajmiła RIA Nowosti.

Jak podkreślił, popierał Zełenskiego „na wszelkie sposoby”. „I to zaaprobował Putin. Tak, w wielu sprawach. Mówi: wesprzyj go, on jest młody, niedoświadczony, pomów z nim po ojcowsku” – oznajmił Łukaszenka. I dodał: „A ja mu odparłem: już z nim porozmawiałem”.

PAP/KG