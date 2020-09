Norwegia: Trump nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

Norweski parlamentarzysta Christian Tybring-Gjedde nominował w środę prezydenta USA Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla za jego wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AP, powołując się na słowa norweskiego polityka

Tybring-Gjedde, członek narodowo-konserwatywnej i neoliberalnej Partii Postępu, oświadczył, że prezydent Trump powinien być brany pod uwagę ze względu na jego pracę na rzecz porozumienia pokojowego między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Izraelem. Izrael i ZEA uzgodniły w sierpniu historyczne porozumienie o normalizacji stosunków dyplomatycznych. Mają je podpisać 15 września podczas ceremonii w Białym Domu.

W rozmowie z agencją AP Tybring-Gjedde powiedział, że Trump „zdecydowanie ma szansę na zdobycie Pokojowej Nagrody Nobla”. Jak dodał, prezydent USA „spełnia kryteria”. Tybring-Gjedde był jednym z dwóch norweskich parlamentarzystów, którzy nominowali Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla w 2018 roku za jego wysiłki na rzecz pojednania między Koreą Północną i Południową.

„Teraz należy mieć nadzieję, że Komitet Noblowski będzie w stanie wziąć pod uwagę, co Trump osiągnął na arenie międzynarodowej, i nie potknie się o uprzedzenia wobec prezydenta USA” - zauważył Tybring-Gjedde we wpisie na Facebooku. W 2020 roku zgłoszenia były przyjmowane do 1 lutego, co oznacza, że minął termin nominacji osób do tegorocznej nagrody. Norweski Komitet Noblowski nie komentuje publicznie nominacji. Nazwiska kandydatów oraz nazwy organizacji pozostają tajne przez 50 lat. Zwykle ujawniają je jednak osoby zgłaszające swoich faworytów.

PAP/mt

