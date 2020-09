Zmiany w PZU: Kot i Szypuła w zarządzie

Rada Nadzorcza PZU powołała Małgorzatę Kot oraz Krzysztofa Szypułę do składu Zarządu PZU SA, powierzając im pełnienie funkcji członków Zarządu

Małgorzata Kot w latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia SA, PZU SA oraz HDI Asekuracja TU SA. Od 2012 roku była związana z TUiR Allianz Polska SA, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance.

Krzysztof Szypuła z kolei od 29 lat pracuje w branży usług finansowych. Przez długi czas był związany z grupą Nationale-Nederlanden (ING), gdzie od 1994 do 2010 roku zarówno w Polsce jak i Stanach Zjednoczonych i Australii pracował na wielu stanowiskach i zdobywał różnorodne doświadczenia zawodowe w obszarze aktuariatu, zarządzania finansami, projektami IT oraz operacjami. Przed dołączeniem do Grupy PZU był związany z Polskim Oddziałem Prudential plc z Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiadał za rozwój i zarządzanie produktem oraz z Allianz Polska. W zarządzie spółek ubezpieczeniowych Allianz odpowiadał początkowo za produkty życiowe i zdrowotne, a następnie za zarządzanie sprzedażą. Od 2018 roku w PZU pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Strategii Produktowej.

Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia. Powołanie następuje z dniem 10 września 2020 roku na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Czytaj też: Badanie wGospodarce.pl: PZU wygrywa satysfakcją klientów

PAP, PZU/KG