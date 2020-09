CBA w warszawskim ratuszu. Bada nadzór nad "Czajką"

Jeżeli budowa tymczasowego kolektora do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie potrwa cztery do pięciu tygodni, to opłaty dla MPWiK za zrzut nieczystości do Wisły mogą sięgnąć od 30-40 mln zł – poinformował w poniedziałek prezes Wód Polskich Przemysław Daca