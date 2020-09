Apel o dodatkowe 35 mld dolarów dla WHO na walkę z COVID-19

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował w czwartek o dodatkowe 35 mld dolarów dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na szczepionki, leczenie i diagnostykę w walce z Covid-19. 15 mld dolarów z tej sumy ma być wydane w najbliższych trzech miesiącach.

Jak dotąd przekazano ok. 3 mld dolarów - poinformował Guterres w czwartek, nazywając te pieniądze „funduszem zalążkowym”. Jest to mniej niż 10 proc. tego, czego WHO potrzebuje dla programu walki z pandemią.

Jak dotąd wsparcie finansowe świata na walkę z koronawirusem opóźnia się, gdyż różne kraje, takie jak Wielka Brytania, Japonia i USA i Unia Europejska, zawierają dwustronne umowy dotyczące szczepionek, co skłoniło Guterresa i dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa do apelu o finansowe wsparcie na ten cel.

WHO i organizacja Globalne Stowarzyszenie na rzecz Szczepionek (GAVI) pracują wspólnie nad planem globalnej i równej dystrybucji szczepionek na koronawirusa, zwanym COVAX.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecała w sierpniu przekazanie na rzecz badań nad szczepionkami kwoty 474 mln dolarów.

PAP/kp