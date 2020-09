Imigranci na randkę nie mają szans

Jedną z największych przeszkód dla imigrantów w randkowaniu z Kanadyjczykami jest niezrozumienie poczucia humoru i kanadyjskich dowcipów - wynika z badania przeprowadzonego wśród osób urodzonych w Kanadzie i chińskich imigrantów.

„Czy w świecie, w którym poczucie humoru może zwiększyć możliwości wszystkiego – od randki po pracę, imigranci mają gorzej, ponieważ nie rozumieją dowcipu?” - na to pytanie starała się odpowiedzieć Siqi Xiao, studentka socjologii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC).

Większość Kanadyjczyków deklaruje otwartość wobec imigrantów i ich kultury. Jednak gdy przychodzi do randkowych wyborów, ponad 80 proc. osób urodzonych w Kanadzie, dla których język angielski jest pierwszym językiem (Kolumbia Brytyjska, gdzie Xiao prowadziła badanie, jest w większości anglojęzyczna), najpierw sprawdza, czy potencjalny partner do randki jest w stanie z poczuciem humoru odpowiadać na dowcipne wiadomości – podsumował komunikat UBC.

„Umiejętność opowiedzenia czy docenienia dowcipu wymaga lat uczenia się danej kultury, umiejętności językowych, smaku i sposobów myślenia. W socjologii nazywamy to kapitałem kulturowym. Wybór partnera na podstawie poczucia humoru to nie tylko osobisty wybór, to także proces dopasowania kulturowego, który w sposób nieuświadomiony wyklucza randkowiczów online jeśli pochodzą z innej kultury czy grupy etnicznej” - tłumaczyła Xiao cytowana w komunikacie UBC.

Wyjaśniła, że inspiracją do przeprowadzenia badania była zmiana tradycyjnych miejsc spotykania życiowego partnera. Jednak - jak się okazało – spotkania, które prowadziły często do znalezienia partnera o zbliżonym poziomie edukacji, z podobnej kultury, zmieniły tylko charakter, przenosząc się do portali randkowych.

Osoby urodzone w Kanadzie nie wykluczają w sposób otwarty nikogo, ale ważne są dla nich kryteria takie jak „bycie fajnym”, „dowcipnym”, zdolnym do prowadzenia ciekawej rozmowy. To zaś prowadzi do wykluczania osób źle mówiących po angielsku i niewystarczająco znających kanadyjską kulturę. Natomiast szczególnie imigranci mają konkretne preferencje jeśli chodzi o randki z osobami z ich własnej kultury i korzystają z portali i aplikacji adresowanych do specyficznej grupy.

„81 proc. respondentów urodzonych w Kanadzie w potencjalnym partnerze ceni poczucie humoru i przyjmuje to jako pierwsze kryterium doboru idealnego partnera. Wśród imigrantów urodzonych w Chinach jest dokładnie odwrotnie - 81 proc. z nich w ogólnie nie wspomniało o poczuciu humoru. W tym sensie poczucie humoru tworzy bariery społeczne we współczesnych romansach” - powiedziała Xiao.

Komunikat UBC zwrócił uwagę, że pytanie o to, ile lat trzeba poświęcić, by zrozumieć w końcu opowiedziany dowcip, jest w istocie znacznie szerszym pytaniem, dotyczącym tego, jak będą funkcjonować wielokulturowe społeczeństwa, takie jak Kanada.

PAP/ as/