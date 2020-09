Historyczne grunty dla deweloperów. Aktywiści: Ratusz łamie prawo

Warszawski Ratusz sprzedał zabytkowe, zielone i rekreacyjne tereny jednemu z deweloperów bez zgody konserwatora zabytków - informują warszawscy aktywiści miejscy na stronie Miasto Jest Nasze. Ratusz dwukrotnie przegrał z nimi proces sądowy w tej sprawie. Do sprawy nie odniósł się Rafał Trzaskowski. Tereny te też szczególną wartość historyczną

Grunty na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych to rekreacyjny teren zielony wpisany do rejestru zabytków jako skwer Stanisława Augusta, położony na obszarze warszawskiego Kamionka, nieopodal Jeziorka Kamionkowskiego i Parku Skaryszewskiego.

W roku 2016 r. Biuro Gospodarowania Nieruchomościami sprzedało deweloperowi za 38 mln złotych działkę o powierzchni 22 500 m2 przy ul. Stanisława Augusta na Kamionku. 80 proc. sprzedanej działki jest objętych ochroną konserwatorską z racji wpisu do rejestru zabytków. Miejscy urzędnicy przed sprzedażą powinni uzyskać zgodę konserwatora zabytków. Sprzedaż odbyła się bez zgody stołecznego konserwatora zabytków, mimo że teren wpisany jest do rejestru zabytków od 1993 roku (nr rej.: 1545/A z 21.06.1993). Stawia to legalność sprzedaży pod dużym znakiem zapytania – czytamy na stronie Miasto Jest Nasze.

Sprzedaż gruntów bez wymaganej zgody konserwatora zabytków umiejscawia transakcję Ratusza poza prawem - twierdzą aktywiści. W 2017 r. sprawę szeroko relacjonowały media, co skłoniło Ratusz do zlecenia wewnętrznej kontroli. W jej wyniku miasto zleciło opracowanie pogłębionej analizy prawnej na temat legalności transakcji. Jednak całości tej ekspertyzy i jej wyników nigdy nie podało do informacji publicznej. Po jej wpłynięciu do Ratusza Miasto Jest Nasze wystąpiło o wydanie im treści tej ekspertyzy. Kiedy spotkało się z odmową, skierowało sprawę do sądu administracyjnego i dwukrotnie sprawę wygrało. Do pierwszego wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny prezydent Rafał Trzaskowski wniósł kasację. Następnie ponownie korzystny dla aktywistów miejskich wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny, a od decyzji NSA odwołania wnieść już nie można.

Do sprawy odniosła się wczoraj Gazeta Wyborcza, informując, że działkę na Kamionku sprzedano „w niejasnych okolicznościach”. Inwestor Dom Development chce na niej postawić „Rezydencję Stanisława Augusta”, i już opublikował jej wizualizacje i materiały reklamowe. Wpisane do rejestru zabytków Warszawy Kamionkowskie Błonia Elekcyjne są w stolicy miejscem szczególnym, jako że ziemia ta była świadkiem elekcji polskich królów, Henryka Walezego oraz Augusta III Sasa.

Obok rezydencji ustawiona zostanie płaskorzeźba przedstawiająca popiersie króla Stanisława Augusta. Od strony parku elewacja będzie przeszklona, tak, by mieszkańcy mieli widok na zieleń, choć zieleń należy do wszystkich mieszkańców miasta – informują aktywiści. W ich ocenie Kolejne niepowtarzalne miejsce na mapie Warszawy zostało odebrane mieszkańcom za zgodą Ratusza i przekazane deweloperowi.

Tymczasem dyrektor pionu sprzedaży i marketingu Dom Development SA chwali inwestycję: Rezydencja Stanisława Augusta będzie niepowtarzalnym miejscem na mapie Warszawy. Jej kluczową zaletą jest znakomita lokalizacja. Okna wszystkich apartamentów będą wychodzić na park Skaryszewski, jeden z najpiękniejszych warszawskich zieleńców.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze jednak nie daje za wygraną i zapowiada, że będzie walczyć o Kamionkowskie Błonia Elekcyjne, oraz o to, aby decyzję o sprzedaży przez Ratusz gruntów zapadały w Warszawie zgodnie z prawem. Do sprawy do tej pory nie odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Miasto Jest Nasze / Gazeta Wyborcza / mt

