Sesja bez większych zmian; WIG20 w górę

Zarówno na krajowym rynku akcji, jak i na innych europejskich indeksach, nie obserwowaliśmy dużych zmian - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski. Wśród krajowych blue chipów najbardziej zyskały akcje JSW

W piątek było bardzo spokojnie na GPW. Nie potwierdziły się obawy części obserwatorów rynku, że na koniec tygodnia inwestorzy mogą zamykać swoje pozycje. Także na innych europejskich parkietach nie obserwowaliśmy większych zmian indeksów. Jeżeli chodzi o krajowy rynek akcji to nowym ulubieńcem spekulantów z GPW stała się. Jastrzębska Spółka Węglowa. Z mniejszych podmiotów wyróżniło się m.in. Forte, które według zapowiedzi prezesa nie będzie aż tak mocno dotknięte przez sytuację związaną z pandemią niż się początkowo wydawało” - powiedział PAP Biznes Michał Krajczewski.

Analityk dodał także, że w kolejnym tygodniu spodziewa się dalszego poruszania się WIG20 w konsolidacji.

Na zamknięciu w piątek WIG20 wzrósł o 0,45 proc. do 1.772,89 pkt., WIG zwyżkował 0,35 proc. do 50.737,57 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,18 proc. do 3.617 pkt., a sWIG80 zyskał 0,27 proc. do 14.336,86 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 751 mln zł, z czego 599 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (182 mln zł) oraz JSW (66 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX minimalnie zyskiwał 0,1 proc., a S&P 500 zwyżkował 0,57 proc.

Na warszawskim parkiecie większość indeksów sektorowych - 9 z 15 - zakończyła sesję nad kreską. Najbardziej zwyżkowały spółki górnicze (1,59 proc.) oraz branża energetyczna (1 proc.).

Z kolei najmocniej w dół poszły WIG-odzież (-1,2 proc.) oraz WIG-informatyka (-0,9 proc.).

Wśród krajowych blue chipów - podobnie jak w czwartek - najbardziej zyskały akcje JSW, które w ostatniej sesji tygodnia zwyżkowały o 8,63 proc.

Analitycy wskazują, że inwestorzy mogli pozytywnie zareagować na środową wypowiedź prezesa PFR Pawła Borysa o tym, że decyzja o wsparciu JSW w ramach tarczy antykryzysowej jest możliwa jeszcze w październiku. Jednak zdaniem Michała Krajczewskiego, ten czynnik nie wyjaśnia całkowicie aż tak dużych wzrostów.

Mocno urosły też akcje banków - najbardziej Santandera (2,73 proc.), który zyskał trzecią sesję z rzędu.

Do góry o 1,86 proc. poszły akcje PGE.

Z kolei najbardziej potaniały walory Lotosu (-2,12 proc.) oraz LPP (-2,08 proc.).

Po trzech spadkowych sesjach, minimalnie nad kreską sesję zakończył CD Projekt - w górę o 0,28 proc.

O 7,25 proc. zyskały walory Amiki i był to najlepszy wynik w mWIG40.

W indeksie średnich spółek istotnie podrożały również akcje VRG - w górę o 6,46 proc., a także Mabion, który zwyżkował 5,66 proc.

Drugi dzień z rzędu najsłabiej w mWIG40 radził sobie Biomed-Lublin, który zakończył sesję pod kreską o 7,57 proc.

Mocno traciły także Grupa Azoty (-ok. 4 proc.) oraz LiveChat (-2,64 proc.).

Najmocniejszym ogniwem w sWIG80 okazało się Forte, które podrożało o 12,5 proc.

W czwartkowym wywiadzie dla PAP Biznes członek zarządu Forte Mariusz Gazda poinformował, że Fabryki Mebli Forte obserwują w III kw. zwiększony popyt i spodziewają się spadku przychodów w całym 2020 roku o maksymalnie 10 proc. rdr. Tegoroczna EBITDA powinna przekroczyć 100 mln zł.

Zwyżkowały też walory Lenteksu (8,11 proc.) oraz Votum (5,77 proc.).

Przed sesją wyniki podał Getin Noble Bank. Grupa poinformowała, że jej strata netto w II kw. 2020 roku wyniosła 246,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 86,7 mln zł. W raporcie bank poinformował, że wyniki w I połowie 2020 roku były niższe niż założono w planie naprawy i bank aktualizuje założenia tego planu, by dostosować go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych, wynikających ze skutków pandemii COVID-19. Kurs spółki spadł 2,52 proc.

W sWIG80 największe straty w piątek ponieśli akcjonariusze MLP Group (-4,7 proc.) oraz Capital Park (-4 proc.).

