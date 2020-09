Pożyczka na nowy rok szkolny w Kasie Stefczyka

Tegoroczne wakacje, mimo niepewności wywołanych koronawirusem udało się nam spędzić korzystając z pięknej pogody. Przed nami wrzesień i nowe wyzwania, jakie stawia nowy rok szkolny czy zbliżająca się jesień. A wiążą się one często z nowymi wydatkami, dlatego warto pamiętać o Pożyczce Zaratka, która dostępna jest w Kasie Stefczyka

Gorący okres wakacyjny za nami. Czas to najwyższy, by przyjrzeć się potrzebom związanym z nowym rokiem szkolnym. Oznacza to nowe i to niemałe wydatki. W tym roku, podobnie jak rok wcześniej można liczyć na pomoc państwa – tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną, co jest znacznym odciążeniem dla domowego budżetu. Jednak wrześniowe wydatki na młodzież szkolną znacznie przewyższają tę kwotę. Polacy bowiem w tym czasie wydają średnio ok. 1000 zł na dziecko – przybory szkolne, nowe ubrania czy pomoce naukowe to jednak nie wszystko. Trzeba też być przygotowanym na powrót do nauki zadanej, a to może oznaczać konieczność zakupu sprzętu komputerowego.

Kasa Stefczyka wychodzi naprzeciw i oferuje pomoc w tym ciężkim dla każdego rodzica okresie – jest nią Pożyczka Zaratka. Można ją otrzymać w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, czyli w sam raz na wrześniowe wydatki. Wysokość miesięcznej raty pożyczki od kwoty, która nas interesuje, można obliczyć samodzielnie. Zasada jest prosta – za każdy pożyczony 1000 zł miesięczna rata wynosi 25 zł, a zatem będą odpowiednio dla dostępnych kwot pożyczki: 25 zł, 50 zł, 75 zł i 100 zł.

Jeżeli oferta Pożyczki Zaratka zwróciła Twoją uwagę i jesteś członkiem Kasy Stefczyka, pamiętaj, że wizyta w placówce nie jest potrzebna – można po prostu zadzwonić na infolinię – 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora) i tą drogą złożyć wniosek pożyczkowy, a pieniądze mogą być dostępne na twoim rachunku płatniczym IKS nawet w dniu złożenia wniosku pożyczkowego!

Atuty Pożyczki Zaratka: • prowizja 0 zł • 25 zł miesięcznej raty za każdy pożyczony 1000 zł! • wstępna informacja kredytowa nawet w 15 minut • pieniądze na koncie nawet w dniu złożenia wniosku

Pożyczka Zaratka dostępna jest wyłącznie dla Członków Kasy nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1 149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Konto oznacza rachunek płatniczy.