Opieka nad ciążą może kosztować nawet 20 tys. zł

Każdej kobiecie w ciąży w Polsce przysługuje publiczna opieka medyczna w ramach NFZ. Jednak coraz częściej korzystają z prywatnych usług medycznych.

Komfortowe przychodnie, brak kolejek, krótki czas oczekiwania na wizytę – to właśnie te argumenty są wymieniane przez Polaków decydujących się na prywatną opiekę medyczną. Coraz częściej szczególną uwagę zwracają też na to kobiety spodziewające się dziecka.

Każdej kobiecie w ciąży w Polsce, niezależnie od tego czy posiada ona ubezpieczenie zdrowotne czy nie, przysługuje opieka medyczna. Często zdarza się jednak, że kobiety nie są informowane o tym, jakie badania przysługują im w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub świadomie rezygnują z państwowej opieki medycznej. Zwykle wynika to z potrzeby poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że płacąc za usługi konkretnego lekarza czy też pakiet prowadzenia ciąży znajdą pod opieką bardziej zaangażowanych specjalistów.

Decyzja o prywatnym prowadzeniu ciąży i związanym z tymi kosztami może być jednak sporym zaskoczeniem dla przyszłych rodziców. Standardowo za jedną wizytę u ginekologa płaci się 120-200 złotych. Podczas zdrowej ciąży, podczas której nie pojawiają się żadne komplikacje zakłada się ok. 9-10 wizyt przez całą ciążę, co oznacza koszty w wysokości 1000-2000 złotych na same wizyty u lekarza. Dodatkowo, zestaw badań laboratoryjnych wykonywanych na początku ciąży to wydatek rzędu 300-400 złotych. Za standardowe badanie USG musimy zapłacić ok. 100 złotych, jeżeli jednak wybierzemy USG 3, czyli trójwymiarowy obraz płodu, na którym zobaczymy dziecko dużo wyraźniej niż na klasycznym USG powinniśmy przygotować od 200 do nawet 300 złotych za jedno badanie. W trakcie ciąży wykonuje się przynajmniej trzy USG, zatem tylko na to badanie wydamy kolejne 300-600 złotych.

Do tego dochodzi też regularna morfologia krwi, konsultacje stomatologiczne, KTG i badania położnicze. Łączny koszt podstawowych badań w trakcie ciąży robionych w prywatnej placówce może kosztować 2500-3000 złotych – wynika z informacji rynkowych zebranych przez ekspertów hapipożyczek.

Prywatne centra medyczne przygotowują też specjalne pakiety prowadzenia ciąży dla przyszłych mam, których koszty wahają się od 2500 do ok. 4000 złotych. Często, dla kobiet korzystających z takich pakietów, placówki przewidują też zniżki na prywatny poród. Na tego rodzaju luksus trzeba przygotować już dużo większą kwotę – od 5000 do nawet 16000 złotych. Co ciekawe, ceny różnią się w zależności od rodzaju porodu, chociaż nie zawsze cesarskie cięcie jest droższe niż poród siłami natury.

Z wyliczeń ekspertów hapipożyczek wynika, że prywatna opieka medyczna w czasie ciąży nie jest tanim rozwiązaniem – wizyty kontrolne i badania to wydatek rzędu od 2500 do kilku tysięcy złotych, a jeżeli chcemy także rodzić w prywatnej klinice musimy przygotować łącznie od 8 do nawet 20 tysięcy złotych.

IFP/RO

