Koronawirus w Europie i w Polsce - najnowsze dane

Trwa pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego groźne dla życia zapalenie płuc Covid-19. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 28,79 mln ludzi na całym świecie, ponad 920 tys. osób zmarło. W Europie rośnie liczba zakażonych. Izrael zdecydował się na wprowadzenie drugiego lockdownu.

Prawie 2,5 tys. zakażeń na Ukrainie

Na Ukrainie w niedzielę wykryto 2462 zakażenia koronawirusem, 650 zainfekowanych wyzdrowiało, a 33 chorych na Covid-19 zmarło - przekazał w poniedziałek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Hospitalizowano 360 osób.

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w obwodzie tarnopolskim (352), a ogółem w kraju przeprowadzono ok. 16 tys. testów.

Stepanow zaznaczył, że minionego tygodnia (od 7 do 13 września) potwierdzono 18 729 zakażeń SARS-CoV-2, a 2920 osób hospitalizowano (ok. 100 więcej niż tydzień wcześniej).

Łącznie zakażenie koronawirusem wykryto na Ukrainie u 156 797 osób, zmarło od początku pandemii 3211 chorych, a wyzdrowiało 69 543 pacjentów. W kraju są 84 043 aktywne przypadki SARS-CoV-2.

Ogółem infekcję potwierdzono u 10 156 dzieci i 12 955 pracowników medycznych.

Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

927 zakażeń w Niemczech

W ciągu minionej doby w Niemczech odnotowano 927 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował w poniedziałek rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). Zmarła jedna osoba.

Najwięcej infekcji w ciągu doby diagnozowano w Niemczech na początku kwietnia - ponad 6 tysięcy.

Według RKI łączna liczba zakażeń w Niemczech wynosi obecnie 260 355, a zgonów - 9 350.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

792 przypadki zakażeń w Czechach

W Czechach w niedzielę odnotowano 792 nowe przypadki koronawirusa - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia tego kraju. To spadek po pięciu dniach z rzędu, kiedy liczba infekcji przekraczała 1000.

Agencja Reutera zastrzega, że resort jeszcze nie zaktualizował danych, dotyczących wykonywanych codziennie testów na obecność koronawirusa. W weekend zwykle wykonuje się mniej takich badań.

Obecnie w Czechach jest 14 438 aktywnych przypadków zakażenia, większość zainfekowanych ma łagodne objawy. 288 pacjentów pozostaje w szpitalach, stan 69 chorych lekarze określają jako poważny - informuje agencja CTK.

Od 1 marca, kiedy w kraju pojawiły się pierwsze przypadki SARS-CoV-2, odnotowano 36 188 zakażeń. Prawie 21 300 osób wyzdrowiało, a 456 zmarło, w tym 19 - w zeszłym tygodniu.

Były minister zdrowia, a obecnie pełnomocnik rządu ds. nauki i innowacji w służbie zdrowia Roman Prymula powiedział w niedzielę w telewizji, że obecnie w Czechach mamy do czynienia z drugą falą epidemii, a za dwa do trzech tygodni liczba hospitalizowanych może być taka sama jak wiosną. Ze względu na pogorszenie sytuacji epidemicznej w całym kraju w czwartek wprowadzono obowiązek noszenia maseczki.

Ponad 800 zakażeń na Węgrzech

Pięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech; to najwięcej od ponad trzech miesięcy. Wykryto też 844 nowe zakażenia koronawirusem – wynika z danych opublikowanych w poniedziałek na rządowej stronie poświęconej pandemii.

W sumie od początku pandemii koronawirusa zmarło na Węgrzech 642 chorych na Covid-19 i stwierdzono 13 153 zakażenia. Ponad 4100 osób już wyzdrowiało.

Rośnie liczba aktywnych zakażeń, których jest obecnie prawie 8400, coraz więcej osób wymaga też opieki szpitalnej – 287. 16 osób oddycha przy pomocy respiratora.

Choć podczas drugiej fali epidemii koronawirusa notowanych jest na Węgrzech dużo więcej zakażeń niż podczas pierwszej, dobowa liczba zgonów osiąga znacznie mniejsze rozmiary. Władze podkreślając, że średnia wieku zakażonych jest obecnie zdecydowanie niższa.

Premier Viktor Orban oświadczył w piątek, że podczas drugiej fali epidemii koronawirusa nie są planowane na Węgrzech tak surowe ograniczenia jak podczas pierwszej. Powiedział, że bardzo wiele osób boi się ponownego zamknięcia szkół, przedszkoli czy sklepów.

Chcemy jasno powiedzieć, że szykujemy się na coś odwrotnego (…) Są przepisy epidemiczne, np. zakaz wizyt w szpitalach itp., trzeba ich surowo przestrzegać. Ale celem nie jest to, żeby wszyscy zostali w domu i żeby kraj stanął. Celem jest to, żeby zachować prawidłowe funkcjonowanie kraju - oznajmił.

Ponad 5,5 tys. zakażeń w Rosji

W Rosji w ciągu minionej doby wykryto 5509 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w poniedziałek sztab ds. walki z pandemią. Oznacza to, że dobowy przyrost zakażeń zbliżył się do poziomu z końca lipca. Zmarło w ciągu ostatniej doby 57 osób.

W miniony weekend liczba wykrywanych dziennie infekcji nie przekraczała 5,5 tys. W piątek sztab informował o 5504 nowych zachorowaniach, co było największym dobowym przyrostem zakażeń od końca lipca. 27 lipca zarejestrowano w Rosji 5635 infekcji.

Ogółem od początku pandemii zakaziło się 1 068 320 osób, a zmarło 18 635.

Liczba osób wyleczonych wzrosła w poniedziałek do 878 700 po tym, gdy w ciągu minionej doby szpitale opuściło 2475 pacjentów.

W Bułgarii protesty przeciwko maseczkom

Protesty rodziców uczniów przeciw nakazowi noszenia maseczek w szkołach odbyły się w poniedziałek w Sofii, Płowdiwie, Warnie, Błagojewgradzie i innych miastach Bułgarii. Protestujący określili nakaz jako „medyczny faszyzm”. Planowane są kolejne protesty.

Zdaniem liczących po kilkadziesiąt osób grup protestujących z organizacji Zjednoczeni Rodzice, noszenie maseczek w szkołach nie ma sensu. Według obecnych rozporządzeń maseczki będą obowiązkowe na szkolnych korytarzach i na salach do wychowania fizycznego, lecz nie w klasach.

Według ostatnich danych resortu zdrowia w ostatniej dobie odnotowano w kraju 27 nowych zakażeń koronawirusem i trzy zgony na Covid-19. Jest to najniższy dobowy bilans infekcji od trzech miesięcy. Łącznie od marca stwierdzono w Bułgarii 17 918 zakażeń i 720 ofiar śmiertelnych koronawirusa.

W Polsce

w Polsce. 377 nowych zakażeń, najwięcej na Mazowszu. Nie żyje 15 kolejnych osób. Ponad 61 tys. ozdrowieńców.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 377 osób. Łącznie zanotowano dotąd 74 529 zakażeń – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. MZ poinformowało również, że zmarło kolejnych 15 osób. W sumie potwierdzono dotąd śmierć 2 203 zakażonych. Od początku epidemii wyzdrowiało 61 097 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, a ostatniej doby – 438 pacjentów – poinformowało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia. W szpitalach przebywa 1 972 chorych na COVID-19. Pod respiratorem jest obecnie 87 pacjentów.

PAP, mw

