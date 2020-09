1,5 mld dolarów kredytu od Putina dla Białorusi

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w poniedziałek w czasie rozmów w Soczi z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, że Moskwa udzieli Białorusi kredytu w wys. 1,5 mld USD. Podkreślił, że Białorusini powinni sami rozwiązać sytuację w swoim kraju

Putin przypomniał, że niedawno złożył wizytę na Białorusi premier Rosji Michaił Miszustin, który przeprowadził „poważne rozmowy” dotyczące m.in. sfery finansowej.

Publiczną część spotkania Putin rozpoczął od złożenia Łukaszence ponownych gratulacji z powodu wyników wyborów prezydenckich. Przypomniał, że czynił to wcześniej pisemnie i telefonicznie. Jestem rad z możliwości uczynienia tego podczas osobistego spotkania - zaznaczył.

W Soczi Łukaszenka składa pierwszą wizytę zagraniczną po wyborach z 9 sierpnia, w warunkach masowych protestów powyborczych przeciw jego reelekcji.

Rosja dostrzega obecne wydarzenia na Białorusi. Moskwa opowiada się za tym, by Białorusini sami, bez wszelkiego rodzaju podpowiedzi i presji z zewnątrz, rozwiązali tę sytuację - podkreślił Putin. Propozycję Łukaszenki, by do konstytucji Białorusi wprowadzić poprawki, Putin określił jako logiczną i aktualną.