Lotos: Fuzja to droga, dla której nie ma alternatywy

Należało to zrobić dwie dekady temu, kiedy wiadomo było, że Polska będzie częścią większej wspólnoty gospodarczej. Wówczas trzeba było stworzyć podmiot, który konkurowałby na rynku europejskim, a nie wewnątrz kraju. Dziś fuzja jest spóźniona właśnie co najmniej o dwie dekady, gdy nasz rynek jest kontrolowany przez podmioty zagraniczne, co widać choćby przez utrudnione i osłabione warunki przejęcia. Tak się nie stało i mamy to, co mamy. Teraz należy skupić się na tym, co może zrobić polski rząd, aby proces przeprowadzić. O tym, iż pomoc polskiego rządu jest czynnikiem niezbędnym dla właściwego prowadzenia procesu przejęcia Lotosu przez Orlen wspomniał także profesor Witold Modzelewski: