UOKiK: postępowania przeciwko zmowom w leśnictwie

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przedsiębiorcy startujący w przetargu na usługi leśne organizowanym przez jedno z pomorskich nadleśnictw mogli zawrzeć zmowy przetargowe. Grozi im za to kara do 10 proc. rocznego obrotu

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia zmów przetargowych przez przedsiębiorców z województwa pomorskiego zajmujących się gospodarką leśną. Próbowali oni w niedozwolony sposób wpłynąć na wyniki postępowania przetargowego organizowanego przez Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie (woj. pomorskie).

- Podejrzewamy, że przedsiębiorcy, których oferty mogły zostać uznane za najkorzystniejsze celowo ich nie uzupełniali w żądanym przez zamawiającego zakresie, aby doprowadzić do wyboru droższej. Przedsiębiorcy, którym postawiliśmy zarzuty zawarcia niedozwolonego porozumienia mogli współpracować ze sobą również na etapie przygotowywania ofert, co jest niedozwoloną praktyką. Każdy uczestnik przetargu powinien ustalać swoja ofertę i strategie działania samodzielnie. Wszcząłem w tej sprawie postępowania antymonopolowe, które mogą zakończyć się nałożeniem kary w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorców – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W pierwszym z badanych przetargów o zmowę podejrzewane są spółki: Leśnik „T” Mariusz Czekieryło, Usługi Transportowo–Leśne „TRANS-MAR” Marek Stasiak oraz firma Usługi Wielobranżowe Józef Czekieryło. Natomiast w drugim: Anna Włodarczyk Usługi Leśne, Ryszard Maksym Radosław Maksym Firma Usługowa s.c. oraz Leśnik „T” Mariusz Czekieryło.

Warto wspomnieć, że przedsiębiorcom nie udało się zawrzeć umów. Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wniósł inny oferent, który zarzucił pozostałym wykonawcom zmowę przetargową. Na skutek odwołań oba przetargi zostały unieważnione przez Nadleśnictwo. Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany przez nas system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec urzędu.

