Ważny czas dla elektromobilności

Ostatnie miesiące były bardzo ważnym okresem dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Mimo trwającej epidemii i okresu wakacyjnego – branża elektromobilna nie miała czasu na odpoczynek.

Od czerwca trwały nabory do programu dofinansowań, dzięki któremu wiele osób kupujących samochody elektryczne dostało wsparcie finansowe od państwa. W ciągu dwóch miesięcy miały miejsce trzy takie nabory, a wyciągnięte z nich wnioski pomogą w projektowaniu i przeprowadzeniu kolejnych. Ale tegoroczne lato upłynęło nie tylko pod znakiem dofinansowań. Był to także czas wzmożonych prac nad potrzebnymi do rozwoju elektromobilności legislacjami.

– W ostatnich tygodniach w komisjach sejmowych pojawiły się co najmniej dwa rozporządzenia, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsze z nich wynika wprost z ustawy o elektromobilności i jest ściśle powiązane z dyrektywą unijną 844 – ma zagwarantować, by nowe budynki mieszkalne i biurowe były wyposażone w odpowiednie kanały kablowe, które pozwolą na budowę punktów ładowania – powiedział Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Drugie rozporządzenie jest jeszcze ważniejsze, ponieważ dotyczy zmian w taryfach korzystania z energii elektrycznej. Dotychczasowe płatności za prąd bardzo utrudniały bowiem tworzenie funkcjonujących i opłacalnych stacji ładowania. Projekt e-taryfy pozwoli na szybszy rozwój infrastruktury elektromobilnej.

Taryfa ta ma charakter progresywny – jest dopasowana do tego, jak funkcjonuje i rozwija się konkretna stacja ładowania. Obecnie operatorzy stacji muszą korzystać z taryfy, w której wiodącą rolę odgrywają koszty stałe. Niezależnie więc od tego, jak często jest wykorzystywana infrastruktura – właściciel musi ponosić cały czas te same, bardzo wysokie koszty. Jeśli chcemy widzieć w Polsce dynamiczny rozwój elektromobilności musi powstać grupa taryfowa, która przenosi ciężar z kosztów stałych na koszty zmienne i dopasowuje taryfę do tego, jak faktycznie jest wykorzystywana stacja ładowania. E-taryfa jest więc bardzo ważnym elementem, który znacząco wpłynie na rozwój elektromobilności – wyjaśnia Mazur.

eNewsroom.pl/ as/