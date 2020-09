Elektryczne BMW w Zakopanem. Na razie na próbę

System carsharingu elektrycznego innogy go! rozpoczął pilotażową działalność w Zakopanem. Przynajmniej do końca października będzie tam można wypożyczyć jeden z 10 samochodów elektrycznych BMW i3.

Kierowcy mogą wypożyczyć i zwrócić auto w jednej z trzech oznaczonych stref na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN): w centrum Zakopanego (parking przy Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN), w Kuźnicach (nieopodal kolejki na Kasprowy Wierch) oraz w Palenicy Białczańskiej przy szlaku na Morskie Oko (parking TPN).

Usługa początkowo będzie działać testowo przynajmniej do końca października tego roku. Jest to wspólny projekt innogy go! I Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Naszym głównym zadaniem jest ochrona przyrody wewnątrz Parku, ale chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy, które wpływają na jakość środowiska poza jego granicami. Nie da się chronić Tatr bez myślenia o terenach, które je otaczają. Dlatego nie jest to nasze pierwsze doświadczenie z elektromobilnością – powiedział Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ceny wynajmu samochodów innogy go! w Zakopanem są podobne do tych w Warszawie. Są dostępne 4 pakiety minut: 8 minut za 9,99 zł, 30 minut za 29,99 zł, 75 minut za 59,99 zł i 300 minut za 99,99 zł. Im wyższy pakiet, tym niższa opłata minutowa.

innogy go! to usługa wynajmu aut elektrycznych na minuty w Warszawie. Za pomocą aplikacji mobilnej można wynająć jedno z 500 elektrycznych BMW i3 oraz i3s.

Największymi firmami należącymi do innogy w Polsce są innogy Polska odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię ok. 1 mln klientów oraz firma innogy Stoen Operator, zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną.

ISBnews

