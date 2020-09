Prośba do NFZ o wsparcie dla lekarzy

Samorząd Elbląga poprosił NFZ w Olsztynie o „podjęcie działań mających na celu poprawę organizacji pracy przychodni”. Mieszkańcy skarżą się na trudności w dodzwonieniu się do lekarzy i braku możliwości osobistych wizyt w gabinetach - podał magistrat.

Rzecznik prasowa prezydenta Elbląga Joanna Urbaniak poinformowała, że „w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców” pełniący obowiązki prezydenta miasta Janusz Nowak zwrócił się z pismem do dyrektora warmińsko-mazurskiego NFZ w sprawie funkcjonowania gabinetów lekarzy rodzinnych.

„W związku z coraz częstszymi sygnałami od mieszkańców o trudnościach z dostępem do bezpośredniego kontaktu z lekarzem pierwszego kontaktu Janusz Nowak (…) zwrócił się z prośbą o podjęcie stosownych działań, mających na celu poprawę organizacji pracy przychodni w naszym województwie oraz zapewnienie swobodnego dostępu obywateli do lekarza pierwszego kontaktu w sytuacjach, które tego wymagają” - poinformowała Joanna Urbaniak. Dodała, że do magistratu docierają informacje od mieszkańców, którzy mają kłopoty z dostępem do bezpośredniego kontaktu z lekarzem „nawet w przypadku występowania przesłanki”.

„Dodatkowym problemem jest samo uzyskanie telefonicznego połączenia z przychodnią. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich przychodni, jednakże takie działanie poszczególnych kierowników i pracowników przychodni rzutuje negatywnie na całe środowisko lekarzy rodzinnych” - napisał Nowak w piśmie do NFZ.

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiego NFZ Magdalena Mil poinformowała PAP, że Fundusz nie odniesie się do kwestii podniesionych w piśmie Nowaka, ponieważ pismo to jeszcze nie dotarło do tej instytucji.

„Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ nie otrzymał skarg od pacjentów w sprawie trudności z dostępnością do lekarzy rodzinnych na terenie Elbląga. Jednak takie informacje dotarły do nas 14 września 2020 r. z mediów lokalnych, do których zgłosili się pacjenci skarżący się na brak możliwości kontaktu z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Oddział jest w trakcie wyjaśniania sygnalizowanych przez pacjentów problemów” - poinformowała Mil.

Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiego NFZ dodała, że do olsztyńskiego Funduszu wpłynęły dotychczas dwie oficjalne skargi i dwa zgłoszenia telefoniczne od pacjentów zgłaszających problemy z dodzwonieniem się do lekarzy rodzinnych. „Oddział na bieżąco rozpatruje takie sprawy i także w tych przypadkach zwrócił się do przychodni POZ z poleceniem właściwej organizacji pracy przychodni” - poinformowała Mil.

PAP/ as/