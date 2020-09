Finanse Polaków: Jest więcej pesymistów

Po trwającej od 6 miesięcy pandemii Polacy nadal dobrze oceniają swoje finanse, choć wzrosła liczba pesymistów - informuje Santander Consumer Bank powołując się na raport „Polaków portfel własny: czas zmian”.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Santander Consumer Banku, obecnie ponad 40 proc. pytanych zadowolona jest ze swojej sytuacji materialnej (przed pandemią było to 70 proc.). Podobny odsetek (42 proc.) uważa stan swoich finansów za „średni”, natomiast 15,2 proc. ocenia sytuację finansową za „raczej złą” i „bardzo złą”.

„Porównując wyniki badania dotyczącego oceny finansów własnych przez Polaków sprzed i po sześciu miesiącach pandemii nie da się nie zauważyć, że zadowolenie wyraźnie spadło” – mówi przedstawiciel zarządu Santander Consumer Banku Piotr Dolata. Wskazał, że biorąc pod uwagę m.in. rosnącą stopę bezrobocia, optymizmem napawa fakt, że nadal zdecydowana większość badanych nie odczuwa większych problemów finansowych. Zauważa, że zestawiając obecne dane z odpowiedziami ankietowanych z przełomu maja i czerwca br. +odsetek ankietowanych oceniających stan swoich finansów jako „dobry” nie spadł poniżej 40 proc., choć równocześnie ocen negatywnych przybyło+.

Z badania Santander Consumer Banku wynika - jak napisano - że najmniej powodów do narzekań na stan swoich finansów mają ankietowani, którzy otrzymują świadczenie 500 plus. Ponad 51 proc. rodziców pobierających je na jedno dziecko i 57 proc. na dwoje lub więcej ocenia swoją sytuację „bardzo dobrze” lub „raczej dobrze”. Zadowoleni są też badani z wykształceniem wyższym (63 proc.) oraz prawie połowa mężczyzn (48 proc.). Zaznaczono, że ze wszystkich grup wiekowych najlepiej wydają się radzić sobie osoby w przedziale 18-29 lat. Ponad 64 proc. z nich nie narzeka na stan swoich portfeli.

„Poprawa nastrojów finansowych wśród najmłodszych ankietowanych to duża zmiana w porównaniu do sytuacji z maja br., gdzie niespełna 36 proc. oceniło swoją sytuację jako dobrą – podkreśla Dolata. Jego zdaniem może to mieć związek z zakończeniem lockdownu, który doprowadził wielu młodych ludzi do czasowej bądź stałej utraty dochodów w związku z zamknięciem miejsc zatrudnienia, takich jak galerie handlowe czy lokale gastronomiczne.

Na złą sytuację materialną - jak napisano - nadal najczęściej narzekają seniorzy. Obecnie jest to połowa osób powyżej 60 roku życia. +Niezadowolenie najstarszych wzrosło o prawie 11 p. proc. w porównaniu z sytuacją z maja, gdzie 39,1 proc. z nich określiło stan swoich finansów jako „zły” lub „raczej zły”+ - czytamy. Z badań wynika, że gorzej radzi sobie też co trzecia osoba z wykształceniem podstawowym lub zawodowym (27 proc.). „Pomoc finansowa, zgodnie ze wskazaniami ankietowanych, przydałaby się też niemal co piątemu Polakowi, który nie otrzymuje świadczenia 500 plus (19 proc.) oraz większej liczbie kobiet niż mężczyzn (17 proc. w porównaniu do 13 proc.)” - wskazano.

Jak czytamy, ogólnopolskie badanie na potrzeby raportu “Polaków portfel własny – czas zmian” realizowane było w dniach 17-21 sierpnia br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo.

