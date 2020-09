Orlen wciąż bez przeprosin Trzaskowskiego. Kieruje pismo przedprocesowe

Ponieważ Prezydent Rafał Trzaskowski nie sprostował nieprawdziwych informacji na temat PKN ORLEN we wszystkich tytułach, w których zostały one opublikowane, skierowaliśmy do niego pismo przedprocesowe wzywające do przeprosin i przekazania 15 tysięcy złotych na cele społeczne - poinformował na Twitterze prezes Orlenu Daniel Obajtek

Trzaskowski oczernia Orlen

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” mówił o wycieku szkodliwych substancji do Wisły, za który miał odpowiadać Orlen. Na te słowa zareagowało biuro prasowe Orlenu. Wypowiedź prezydenta miasta sprostowała i przepraszała za nią rzeczniczka ratusza.

Miesiąc temu doszło do wycieku szkodliwych substancji z Orlenu pod Płockiem i nikt nie robił z tego wielkiego problemu, nikt też nie wpadł na to, żeby premiera, ani nawet ministra obarczać odpowiedzialnością. Propaganda rządowa z problemu próbuje zrobić apokalipsę, ale to czysta rozgrywka polityczna - oskarżał w czwartkowym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” prezydent Warszawy.

Czytaj też: Obajtek: jesteśmy zaskoczeni kłamstwami Trzaskowskiego

KG