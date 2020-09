Nie obsłużyła klientki bez maseczki. Sąd wydał wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach (Podlaskie) uniewinnił w środę kasjerkę sklepu, która w lipcu odmówiła sprzedaży zakupów klientce bez maseczki. Wcześniej sąd skazał ją na 100 zł grzywny

Ekspedientka została obwiniona o to, że umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny odmówiła sprzedaży towarów klientce.

W środę sąd w związku z niejasnymi przepisami dotyczącymi noszenia maseczek i wątpliwościami w tej sprawie uniewinnił obwinioną.

Sąd zawsze w razie wątpliwości, co do stanu prawnego będzie stał po stronie obywatela - powiedział w uzasadnieniu sędzia Dominik Czeszkiewicz.

Do zdarzenia doszło 13 lipca w Suwałkach. Młoda kobieta weszła do sklepu bez maseczki, by zrobić zakupy. Kiedy podeszła z zakupami do kasy, kasjerka odmówiła jej obsłużenia. Klientka zgłosiła sprawę policji w Suwałkach, a ta skierowała do sądu wniosek o ukaranie sklepowej. Wyrok sądu nie jest prawomocny.

