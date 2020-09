Superkomputer i sztuczna inteligencja na UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z IBM Polska uruchomił jeden z najszybszych w Polsce i pierwszy na UKSW superkomputer „Cato” przeznaczony do zadań w obszarze sztucznej inteligencji. Superkomputer na UKSW to jedna z największych w Polsce instalacji klastrowych HPC (ang. High Performance Computing) do wielkoskalowego przetwarzania danych. Identyczna technologia tworzy szkielet jednego z najpotężniejszych na świecie superkomputerów - Summit, wyposażonego w procesory IBM POWER9 i zbudowa-nego przez IBM. UKSW w ten sposób dołącza do najsilniejszych ośrodków superkomputerowych w Polsce

W Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW uruchomiony został superkomputer Cato, przeznaczony do realizowania obliczeń wysokiej wydajności (HPC - High Performance Computing), rozszerzonych o zadania sztucznej inteligencji (AI - Artificial Intelligence) i wysokowydajnej analizy danych (HPDA - High Performance Data Analytics).

Superkomputer na UKSW umożliwia realizację zagadnień modelowania i symulacji zjawisk i procesów, w oparciu o duże zbiory danych. Technologia, która tworzy szkielet jednego z najszybszych superkomputerów na świecie Summit, wyposażonego w procesory IBM POWER9, dostępna jest w laboratoriach CNT. Stanowi on część infrastruktury badawczej finansowanej w ramach projektu Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zadaniem ośrodka jest otwarcie uczelni na nowe kierunki badań oraz rozwijanie współpracy z biznesem, szczególnie z wykorzystaniem wielkoskalowego przetwarzania danych oraz zdobyczy sztucznej inteligencji.

Zmienia się nasza rzeczywistość, dlatego i nauka musi się zmieniać. Nasz ośrodek badawczy realizuje projekty przede wszystkim w oparciu o zdobycze nauki z wykorzystaniem najnowszych technologii sztucznej inteligencji, zarówno na zlecenia biznesu, jak i instytucji państwowych i naukowych - komentuje profesor Marek Niezgódka, dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW. - Już samo jego powstanie to przykład wzorowej współpracy nauki reprezentowanej przez nasz Uniwersytet oraz biznesu.

Za produkcję sprzętu odpowiada IBM, dostawę i wdrożenie realizowali IBM i polska firma Infonet-Projekt.

Cieszymy się, że dzięki wykorzystaniu technologii Power Systems superkomputera IBM, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW dołącza do najsilniejszych tego typu ośrodków superkomputerowych w Polsce – mówi Jarosław Szymczuk, Dyrektor Generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie. - To kolejny przełomowy moment dla polskiej nauki, gdyż dzięki skoncentrowaniu tak dużej mocy obliczeniowej w nowoczesnym CNT UKSW, naukowcy w istotny sposób będą mogli wpływać na rozwój najnowszych zagadnień badawczych, jak deep learning i sztuczna inteligencja – dodaje.

Sztuczna inteligencja w prawdziwych problemach

Rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję i sieci neuronowe pozwalają na rozwiązywanie problemów, które do tej pory wymagały wielu godzin pracy specjalistów o wieloletnim doświadczeniu. Dzięki uczeniu maszynowemu i sztucznej inteligencji komputery są w stanie wykonać te same zadania znacznie szybciej, a często skuteczniej.

Inspirowane biologicznymi strukturami występującymi w mózgu, sztuczne sieci neuronowe znajdują zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie. Z powodzeniem stosowane są w zagadnieniach optymalizacji czy prognozowania, ale też m.in. w medycynie, finansach. Klaster obliczeniowy przyspieszy prace naszych naukowców i otworzy nowe możliwości wykorzystania wysokiej mocy obliczeniowej w praktyce – od modelowania matematycznego przez diagnostykę obrazową po szukanie innowacji dla przemysłu.

Uruchomiony klaster obliczeniowy jest w pełni akcelerowany układami GPU. Wykorzystujemy najnowocześniejsze architektury sprzętowe, które w połączeniu z oprogramowaniem tworzą efektywne środowisko pracy. Naturalnymi obszarami, w których możemy wykorzystać system Cato to usprawnienie diagnostyki obrazowej, efektywne procesowanie danych geoprzestrzennych, zwiększenie poziomu wykrywalności chorób, optymalizacja procesów o różnej naturze.

Na etapie innowacji, szczególnie istotne stają się zagadnienia tzw. głębokiego uczenia (ang. deep learning, DL), które stanowią dynamicznie rozwijającą się dziedzinę nauk komputerowych – podkreśla Michał Iwański, IT Infrastructure Manager, Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, UKSW. - Budując nasze rozwiązanie w oparciu o najnowsze architektury sprzętowe oraz stosując ekosystem rozwiązań programowych zanurzonych w nurcie otwartego oprogramowania, chcemy pełnić rolę katalizatora rozwoju innowacyjności – dodaje.

Świat superkomputerów do tej pory hermetyczny i przeznaczony dla najbardziej doświadczonych specjalistów, w naszej implementacji chcemy uczynić przystępnym i efektywnym w użyciu. Nie chcemy zmieniać przyzwyczajeń naukowców względem narzędzi, ale przenieść ich w nowy wymiar – z ich językami, bibliotekami, narzędziami w klaster obliczeniowy.

Wierzymy, że uruchomienie nowej jednostki badawczej w ramach UKSW to zdecydowany i pożądany krok w przyszłość. Nasza uczelnia ma tradycyjnie profil społeczny i humanistyczny, jednak chcemy otworzyć się na nowe kierunki badań i rozwoju dzięki sztucznej inteligencji. To właśnie jest przełomowy moment w skali całej uczelni - podsumowuje profesor Niezgódka.’

