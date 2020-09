FCA i PSA zmieniają warunki fuzji. Zaoszczędzą

Producent Peugeota, koncern PSA i Fiat Chrysler (FCA) zrestrukturyzowały warunki planowanej fuzji, aby zaoszczędzić pieniądze, a także zwiększyły obiecane poziomy cięcia kosztów w czasie pandemii

Dwie firmy, które mają połączyć się w konsorcjum Stellantis, czwartego co do wielkości producenta samochodów na świecie, poinformowały w poniedziałek we wspólnym oświadczeniu, że FCA obniży do 2,9 miliarda euro (3,4 miliarda dolarów) z 5,5 miliarda euro swoją część gotówkową przeznaczoną na specjalną dywidendę, którą akcjonariusze otrzymają na warunkach umowy podpisanej w zeszłym roku.

Francuska PSA, której portfolio marek obejmuje również Citroena i Opla, z kolei odłoży planowane wydzielenie swoich 46 proc. udziałów w firmie Faurecia - producent części - do czasu zakończenia fuzji i rozszerzy ją na wszystkich akcjonariuszy nowej grupy.

indiatimes.com, mw

