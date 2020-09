Facebook traci na giełdzie. Efekt decyzji celebrytki

Wartość Facebooka na giełdzie poszła w dół. Jest to efekt decyzji Kim Kardashian

Jedna z największych influencerek na świecie zamroziła konta na Facebooku i Instagramie.

Uwielbiam to, że mogę łączyć się z Tobą bezpośrednio za pośrednictwem Instagrama i Facebooka, ale nie mogę siedzieć i milczeć, gdy te platformy nadal pozwalają na szerzenie nienawiści, propagandy i dezinformacji - stworzonych przez grupy, by siać podziały i rozdzielać Amerykę - argumentuje.

To szybko wywołało reakcje na giełdzie. Z 273,7 dolara za akcję, wartość spadła do 271,52 dolara. Sama Kardashian swoją aktywność przeniosła m.in. na Twittera. Oczywiście ciężko mówić, by dla Facebooka oznaczało to kryzys. Ale na pewno zmniejszą się obroty chociażby z reklam.

Komputer Świat/KG