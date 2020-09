Koronawirus: 100 mln szczepionek od USA

Prezydent Donald Trump oświadczył w środę, że przed końcem br. może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor CDC oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku, lub nawet później.

„Jak tylko FDA (Federalna Administracja ds. Leków) zaaprobuje szczepionkę będziemy mogli rozdysponować przed końcem 2020 r. w Stanach Zjednoczonych 100 mln dawek, a jeszcze wcześniej ich dużą ilość” -powiedział Trump na briefingu prasowym.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy prezydent ocenił, że dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom Robert Redfield pomylił się.

„To była błędna informacja. Sądzę, że prawdopodobnie nie zrozumiał pytania” - powiedział Trump. Dodał, że popiera ponadpartyjną inicjatywę demokratycznych i republikańskich kongresmenów uchwalenia ustawy o krajowym planie walki z koronawirusem.

Wypowiadając się przed komisją senacką Refield wyraził pogląd, ze szczepionka może być powszechnie dostępna „w końcu drugiego kwartału, lub w trzecim kwartale 2021 r.”.

Według Redfielda szczepionka może być gotowa już w listopadzie, lub grudniu a ograniczona ilość dawek może trafić do osób najbardziej narażonych osób. „Jednak aby wystarczająca liczba z nas zyskała odporność, myślę, że potrzeba będzie od 6 do 9 miesięcy” – ocenił.

PAP/ as/