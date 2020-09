Ubezpieczenie na wypadek koronawirusa już dostępne

Nie tylko świadczenie za złamaną rękę lub nogę, nie tylko bezpłatne korepetycje dla dziecka, które w wyniku choroby nie może chodzić na lekcje i nie tylko odszkodowanie za pobyt szpitalu. LINK4 Mama przewiduje też odszkodowanie, gdy Twoje Dziecko zachoruje na COVID-19. To aż 5 tysięcy złotych. Poznając LINK4 Mama warto też zwrócić uwagę na szkolne NNW. Bo wciąż mało kto wie, że tego rodzaju ubezpieczenia wcale nie trzeba kupować w szkole. Polisa znaleziona i kupiona na własną rękę może chronić dużo lepiej.

Pandemia, z którą wszyscy borykamy się od lutego sprawiła, że dodaliśmy COVID-19 do listy chorób, za które wypłacimy jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tysięcy złotych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom i licznym pytaniom naszych Klientów – mówi Joanna Talaśka z LINK4 i dodaje, że jest to istotne szczególnie dlatego, że nie wiemy z jaką pandemiczną rzeczywistością przyjdzie nam się mierzyć jesienią.

NNW w LINK4 Mama to ochrona non stop

To rozwiązanie będące częścią NNW szkolnego dla dziecka w ramach LINK4 Mama. Będąc rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym lub szkolnym warto poznać wszystkie elementy tego ubezpieczenia. Po pierwsze dlatego, że to alternatywa dla polis, które zwykle kupuje się we wrześniu, tuż po pierwszym dzwonku. Nie wszyscy rodzice wiedzą, że kupowanie ubezpieczenia w szkole nie jest obowiązkowe i można ubezpieczyć dziecko na własną rękę np. w LINK4 Mama.

Różnic na korzyść LINK4 Mama jest więcej. To ubezpieczenie działać będzie nie tylko w szkole, ale dwadzieścia cztery godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. W tym także na podwórku, podczas wyjazdów, ale i zajęć sportowych i tanecznych. Pod warunkiem, że dziecko uprawia je amatorsko. To ważne zwłaszcza w czasie stanu epidemii, gdy nigdy nie wiemy czy i kiedy szkoły znów zostaną zamknięte. Po drugie istotną różnicą są sumy ubezpieczeń. Te, w przypadku klasycznych ubezpieczeń oferowanych przez szkoły, są niskie. Niesie to za sobą niski poziom ochrony i wysokość odszkodowań za złamaną rękę, wybity ząb czy pobyt w szpitalu. W LINK4 Mama są do wyboru 4 sumy ubezpieczenia. Od 15 do 100 tysięcy złotych, składa za cały rok ochrony to od 42 do 220 złotych. Dla rodzin posiadających Karty Dużej Rodziny ubezpieczyciel przygotował 10% zniżki.

Gdyby zdarzyło się, że dziecko zachoruje na koronawirusa, LINK4 Mama wypłaci świadczenie zarówno w związku zachorowaniem poważną chorobę, ale i za pobyt w szpitalu. To 100 złotych za dzień, a limit wynosi 2 tysiące złotych.

Pomoc domowa w ramach ubezpieczenia

W LINK4 Mama można ubezpieczyć dzieci do 18 roku życia, a na całą ofertę składają się pakiety LINK4 Dziecko i LINK4 Mama. Są tam nie tylko pomoc lekarska czy konsultacje z dietetykiem, prawnikiem czy psychologiem, ale też pomoc domowa, która zrobi zakupy, posprząta czy ugotuje obiad, gdy rodzic w wyniku wypadku będzie musiał zostać w łóżku. W LINK4 Mama jest także możliwość opłacenia korepetycji dla dziecka, które zachorowało i nie może chodzić do szkoły, wykupienia leków czy dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka, wraz z pokryciem rachunku do kwoty podanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przez zakupem każdej polisy, dostępnych, wraz z informacjami o całej ofercie LINK4 Mama, na stronie www.link4mama.pl i pod numerem 604 14 14 14, gdzie konsultanci szczegółowo opowiedzą o pakietach skomponowanych specjalnie dla mamy (LINK4 Mama) i dla dziecka (LINK4 Dziecko).

Wszystkie produkty LINK4 można kupić bez wychodzenia z domu, także u współpracujących z firmą i pracujących zdalnie agentów.

