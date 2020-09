Premier: współpraca Polski i Litwy prowadzi do lepszych perspektyw

Polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe odbywają się w bardzo dobrej atmosferze i dotyczą wielu dziedzin życia. Mamy okres dobrego partnerstwa, który chcemy utrzymać, ponieważ poprzez nasze wspólne działania lepiej realizujemy nasze interesy w UE - stwierdził premier Mateusz Morawiecki

W czwartek w Wilnie pod przewodnictwem premierów Mateusza Morawieckiego i Sauliusa Skvernelisa odbywają się polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe. Premierowi Morawieckiemu podczas konsultacji towarzyszą wicepremierzy Piotr Gliński, Jacek Sasin oraz Jadwiga Emilewicz, a także szefowie resortów: edukacji, infrastruktury, nauki, klimatu, obrony narodowej, spraw wewnętrznych, zdrowia.

Gratuluję rządowi Republiki Litewskiej tak skutecznej walki z koronawirusem. My w dużym stopniu wiele naszych działań również wzorowaliśmy na rozwiązaniach zaproponowanych przez Republikę Litewską. W porównaniu do krajów Europy Zachodniej Litwa wypada bardzo dobrze. Z zazdrością patrzymy także na wskaźniki ekonomiczne, ponieważ zdaniem bardzo wielu niezależnych ekspertów Litwa ma szansę być na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej, a Polska na drugim. - Współpraca Polski i Litwy w zakresie wspólnych projektów infrastrukturalnych zarówno kolejowych, jak i drogowych niesie nowe perspektywy gospodarcze. Robimy wszystko, żeby Via Baltica oraz Rail Baltica już wkrótce otworzyła nowe perspektywy. W ciągu najbliższych paru lat możemy do tego wspólnie doprowadzić - mówił szef rady ministrów

Podkreślał, że konsultacje są potwierdzeniem tego, że Polska i Litwa mają okres partnerstwa, którego „życzylibyśmy sobie wszyscy wcześniej i chcemy, aby ono zostało utrzymane jak najdłużej”. Jak dodał, poprzez wspólne działania w wymiarze bilateralnym i wielostronnym realizujemy lepiej nasze interesy zarówno w ramach UE, jak i w ramach Paktu Północnoatlantyckiego.

Morawiecki dziękował też premierowi Litwy za deklaracje przystąpienia do Trójmorza.

Współpraca Polski i Litwy prowadzi do lepszych perspektyw dla naszych obywateli. Dziękuje też za deklarację przystąpienia do Inicjatywy Trójmorza. To ma wymiar strategiczny. Zależy mi, żebyśmy poruszali podczas polsko-litewskich konsultacji międzyrządowych tematy dotyczące spraw bieżących, ale również perspektywy wychodzenia z kryzysu po pandemii. Jestem przekonany, że wykorzystamy tę szansę we właściwy sposób dla dobra Polski i Litwy oraz naszych obywateli. Cieszę się, że współpraca kulturalna postępuje bardzo pozytywnie. Podobnie w tematach gospodarczych. Wiem, że tutaj rozmowy były bardzo owocne i jestem przekonany, że nasza współpraca będzie prowadziła do jeszcze lepszych perspektyw dla naszych przedsiębiorców, a najważniejsze dla naszych obywateli - powiedział Premier.

Dziękuję bardzo za deklarację przystąpienia do Trójmorza. Trójmorze jest wymiarem strategicznym. To bardzo ważna oś i cieszymy się, że ta współpraca z naszymi sąsiadami jest coraz lepsza. Konsultacje międzyrządowe to wydarzenie, do którego przywiązujemy szczególną wagę. Chciałbym, aby służyły one uzgodnieniu stanowisk w najważniejszych bieżących tematach, a także w tematach strategicznych i we wszystkich aspektach współpracy polsko-litewskiej. Bardzo dziękuję za te zaproszenie na konsultacje międzyrządowe, to na pewno jest historyczny moment. Jestem przekonany, że tę szansę wykorzystamy we właściwy sposób dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i naszych obywateli - podsumował Morawiecki.